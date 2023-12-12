نوال الحوسني: الشباب سيأخذون الوطن إلى مستقبل أكثر ازدهاراً

أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا))، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغيّر المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوطن بأيد شبابية أمينة ستأخذ به إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج ((100 موجه))، المبادرة التي أطلقت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في جلسة ضمن الفعاليات التي نظمها ((مركز الشباب)) في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، إذ حملت الجلسة الحوارية عنوان ((دور الشباب في الممارسات المستدامة وتسريع تحوّل الطاقة)).

خبرات عملية

وقالت نوال الحوسني: شباب الإمارات اليوم في مستوى مختلف من العلم والخبرات العملية على مستوى العالم، وهذا الإنجاز جاء نتاج دعم مستمر منذ سنوات من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية الوطنية، ومنها هذه المنصات الحوارية التي تشكل جسوراً للتواصل بين صناع القرار والشباب، والتي تسهم في تقريب المسافات من خلال مشاركة التجارب والخبرات مع الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن اغتنام الفرص هو دور الشباب اليوم، واختياراتهم هي التي ستغير مسار حياتهم.

وسلطت الضوء على تجربتها الملهمة في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية في مجالات التنمية الخضراء والطاقة والحياد المناخي والاستدامة، إضافة إلى أهم المهارات والإمكانات التي يجب أن يمتلكها الشباب للوصول إلى طموحاتهم المستقبلية، وجهود الإمارات لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في كل المجالات على مختلف الأصعدة عالمياً.

إمكانات

من جهته، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: لطالما حرصت الإمارات على توفير الإمكانات المناسبة التي تسهم في تعزيز الخبرات الوطنية، وذلك عبر منصات حوارية وبرامج مخصصة للتنمية البشرية، وهو ما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لخلق بيئة متكاملة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، ومنح الشباب فرص الإلهام التي تدعم توجهاتهم لتحقيق أهدافهم التي يسعون للوصول إليها.

وأضاف: تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية دورهم في التحول إلى الطاقة المتجددة لبناء مستقبل مستدام، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، يتم من خلال إتاحة قنوات التواصل المباشر مع صناع القرار والمؤثرين، عبر الجلسات الحوارية الملهمة مع شخصيات فاعلة في المجالات المحورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة التي تتناسب مع المسارات الاستراتيجية المستقبلية، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء قدرات وطنية تمتلك العديد من المهارات الفريدة والمتقدمة.

مبادرات

وشاركت الدكتورة نوال الحوسني، خبراتها العلمية والعملية مع الشباب، إذ تطرقت إلى العديد من مبادرات الإمارات في مجال الطاقة، وتأثير التغير المناخي على البشرية، والمسؤولية المجتمعية في دعم مسيرة التنمية البيئية المستدامة، مؤكدة أنه من المهم أن يغطي تحول الطاقة كافة القطاعات، من أجل الوصول إلى مستقبل أخضر، وهذا التحول يعتبر منظومة متكاملة من المهارات والاختصاصات التي نرغب بأن يكون شباب الإمارات جزءاً فاعلاً منها، ولهذا يجب علينا الاستثمار في أنفسنا بصورة مستمرة، لأن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع.