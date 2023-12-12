«كوب 28» يعزز التزام الدول المتقدمة بمسؤولياتها تجاه العمل المناخي

أفادت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن الدول المتقدمة تساهم في تغير المناخ بشكل كبير، وبالتالي فهي من يجب أن يتحمل عبء المسؤولية في خفض الانبعاثات بشكل أكبر، ولذا يمكن أن يلعب مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) دوراً في تعزيز التزاماتها، ما سيساعد في الحد من آثار تغير المناخ على المجتمعات الهشة.

وأوضحت ياسمين فؤاد في حديثها لـ((البيان))، أن التفاوت في تحمل هذه المسؤولية بين الدول أمر طبيعي، إذ إن الدول المتقدمة التي تنعم بالتنمية ووصلت إلى مراحل متقدمة من الثورات الصناعية لا يمكن مساواتها بالدول النامية التي تسعى للحاق بالركب الذي يعتبر حقاً مشروعاً لها، والتي تعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، لكنها تمتلك موارد أقل للتكيف معها.

وترى الوزيرة المصرية، أن التوازن يتحقق من خلال التزام كل دولة بمسؤوليتها تجاه العمل المناخي، بحيث تظهر الدول النامية جدية في وضع خطط طموحة وتلتزم بها إلى جانب التزام الدول الصناعية المتقدمة بتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات، وهذا هو النموذج الذي قدمته مصر للعالم في COP27، حيث قامت بوضع خطة واضحة وحزم من المشروعات تحت بند التخفيف والتكيف، وما زلنا مستمرين في المضي قدماً فيها.

وأشادت ياسمين فؤاد، بالدور الفعال لدولة الإمارات ومصر في دعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة أهمية ملف المناخ لدول العالم أجمع والخروج بتوصيات مهمة ومخرجات واقعية من أجل التنفيذ ليفي بمتطلبات واحتياجات الدول النامية. وأكدت أن مؤتمر المناخ ((كوب 28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات، يلعب دوراً مهماً في تعزيز التزام الدول المتقدمة التي تساهم في زيادة حدة تغيرات المناخ بشكل كبير، وبالتالي فهي من يجب أن تتحمل العبء الأكبر في خفض الانبعاثات، بما يساعد على الحد من أضرار تغير المناخ، لاسيما على المجتمعات الهشة.

وأضافت أن الخطط نحو التصدي للتغيرات المناخية وأضرارها، تحتاج إلى المضي قدماً بوتيرة أسرع لأن التغيرات المناخية تسير بوتيرة أسرع من الخطط التي نمضي فيها، مشيرة إلى أن تفعيل صندوق ((الخسائر والأضرار)) خلال قمة المناخ الحالية بالإمارات يعتبر إنجازاً تاريخياً.