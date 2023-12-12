سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة بالتنمية المستدامة

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات ملتزمة بالتنمية المستدامة، وأنها تعتبر من بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك بفضل رؤية حكومية رائدة وسياسات مبتكرة واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة.

وكشف معاليه عن تفاصيل تقرير ((البلاغ الوطني الخامس)) الذي اعتمده مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، حيث يعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.

ويسلط التقرير، الضوء على التزام الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة، وتقرير الاتصال الوطني، التقدم الذي أحرزته الإمارات نحو أهدافها والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.

انبعاثات

وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير، انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11% خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021، وقال المزروعي في هذا الصدد: تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات 2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، مؤكداً أن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، والعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ودعم التنمية المستدامة.

وتابع معاليه: للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية.

إنجازات

وحول مضمون التقرير، أوضح معاليه، أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك خلق فرص عمل والابتكار.

وأضاف معاليه، أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قبل الدولة.

تقنيات

ويكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس، اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمل الأسعار، ومزيج الطاقة، منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، ما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل.

رؤية

ويوفر التقرير، قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، ورؤية الدولة في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، وعلى السياسات والمبادرات التي تهدف إلى خلق مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع. ويلقي التقرير، الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.