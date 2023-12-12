«كوب 28» فرصة مثالية للمدارس لجعل الاستدامة أسلوب حياة

أكد الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن مؤتمر المناخ ((كوب 28)) شكل فرصة مثالية وملهمة للمدارس والأجيال الناشئة من الطلبة في المدارس الخاصة في دبي للتعرف على أهمية مفاهيم ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة داخل وخارج البيئة المدرسية، كما أبرز جهود المدارس الخاصة في دبي من أجل توسيع مدارك طلبتها نحو الاستدامة وتضمينها في مناهجها التعليمية المطبقة، بالإضافة إلى ربط الطلبة مع الطبيعة وتعزيز ثقافة الترشيد من أجل كوكب صحي وآمن.

ولفت عبدالله الكرم في تصريحات لـ((البيان))، إلى تفاعل المدارس الخاصة في دبي مع كل المبادرات الرامية إلى نشر مفاهيم الاستدامة في المجتمع التعليمي، ومن بينها على سبيل المثال إنجاز مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق، والتي أسهمت في الحفاظ على البيئة وتحفيز المدارس على نشر مفاهيم الاستدامة بين طلبتها والمجتمع، مشيراً إلى أن بناء الصداقة والتواصل الإيجابي مع الطبيعة وتعزيز الوعي لدى الطلبة حول كل الموضوعات والمفاهيم ذات الصلة بالاستدامة البيئية في منظومة التعليم الخاص في دبي، تعد من الأولويات المتجددة في عمل الهيئة، من أجل تمكين المدارس الخاصة في دبي وتحفيزها على تحقيق التحول الحقيقي نحو الاستدامة البيئية في نظام التعليم.

وقال الكرم: ((تحتضن مدارس دبي نماذج ناجحة وأفكاراً ملهمة حول تعزيز الاستدامة البيئية وتوعية الطلبة بأهمية حماية البيئة، إذ تتبنى العديد من المدارس نهجاً شاملاً في تضمين المواضيع البيئية في مناهجها التعليمية، وتوفر فرصاً للطلبة للمشاركة في مشاريع وأنشطة تعزز وعيهم بالقضايا البيئية المحلية والعالمية، ما جعل جيل اليوم أكثر وعياً وإدراكاً لأهمية مفاهيم الاستدامة في الحياة ومن أجل المستقبل، بل وأصبحت الاستدامة أسلوب حياة للأجيال الناشئة)).

وأضاف: ((نواصل دعمنا لجهود مدارس دبي في تعزيز الاستدامة البيئية بأدوات وأفكار مبتكرة ترسخ من التعليم البيئي، واثقين من أن جهود مدارسنا ستقود إلى إحداث تأثير إيجابي وفعال على الطلبة وستساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول ومتمكن يدرك أهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة)).