سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تفوز بجائزة «مخطط المستقبل»

فازت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، التي ينضوي تحت مظلتها المنطقة الحرة بمطار دبي ((دافز)) وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، بجائزة ((مخطط المستقبل)) (Future Award) ولقب جهة رائدة لنظام ((اوبن بلو)) (Open blue Pioneer) من ((جونسون كونترولز))، وذلك تنويهاً بمسيرتها المتقدمة في مجال التحول الرقمي. وقام مارك فانديبينبيك، رئيس شركة ((جونسون كونترولز)) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بتسليم الجائزة إلى عبدالجليل العباسي، نائب رئيس أول إدارة التخطيط والتصميم في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، وذلك خلال حفل نظمته الشركة أخيراً في متحف المستقبل بدبي.

وبهذا التكريم، تنضم ((دييز)) إلى نخبة المؤسسات المبدعة والتي حققت قفزة كبيرة في المدن الذكية والتحول الرقمي بتبنيها تقنية ((اوبن بلو)) الرقمية في واحة دبي للسيليكون.

وقال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في ((جونسون كونترولز)): ((إننا فخورون بأن تكون ((دييز)) واحدة من الرواد لدينا في قيادة الابتكار الرقمي، الأمر الذي يعكس الإمكانات والقيمة الحقيقية للمباني الذكية التي تعتبر ضرورية للغاية في المساعدة على تحقيق الأهداف المناخية بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وضمان صحة وسلامة القاطنين. ويشرفنا أن نتعاون مع ((دييز)) لتحقيق رؤيتهم لخلق مجتمع متطور ورائد ومستدام في واحة دبي للسيليكون)).

وكجزء من المشروع أبرمت ((دييز)) اتفاقية تعاون مع ((جونسون كونترولز)) لتقديم حلول شاملة في الواحة للحفاظ على الطاقة مثل مبردات المحركات ذات السرعة المتغيرة والكفاءة العالية في استخدام الطاقة وخدمات أوبن بلو لتحسين أداء أنظمة التبريد.

وتوفر هذه الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التحليل والصيانة التنبؤية، ما يساعد واحة دبي للسيليكون على الحفاظ على عمليات موثوقة، وتقليل بصمتها الكربونية بمقدرا 4.2 ملايين كيلوواط سنوياً. وقال عبدالجليل العباسي: ((بذلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة جهوداً دؤوبة في تجربة حلول المدن الذكية والأنظمة المتطورة في واحة دبي للسيليكون والتي تعزز الكفاءة بما يتماشى مع مكانة الواحة كمركز للابتكار والمعرفة في خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040)).

وأضاف: ((يعكس انضمامنا إلى رواد ((اوبن بلو)) التزامنا وحرصنا على الاستكشاف المستمر لطرق استخدام الموارد بكفاءة والاستثمار في تحسين الأداء، لتعزيز مساهمتنا في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)).

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