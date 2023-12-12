تعاون بين إينوك و«ماروبيني» في إنتاج وقود الطائرات المستدام

وقعت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع مجموعة التجارة والاستثمارات اليابانية (ماروبيني) للتعاون في إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) وبيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في تحقيق الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون في قطاع الطيران.

وتندرج الاتفاقية في إطار الخطة التي أعلنت عنها مجموعة إينوك أخيراً لتوفير وقود الطائرات المستدام لجميع عملائها بحلول عام 2030، وتهدف إلى دعم التحول في قطاع الطيران نحو تحقيق الحياد الكربوني وإحداث نقلة نوعية في مجال السفر الجوي المستدام بالمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون إينوك و((ماروبيني)) على تطوير نهج متكامل لتحقيق الحياد الكربوني بالاستفادة من أحدث التقنيات، مما يساهم في إعادة تشكيل مشهد الطيران، حيث تعد المبادرة خطوة واعدة لإزالة الكربون وتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام إينوك بالاستدامة بما يتماشى مع ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)). ومن خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، نعتزم توسيع حضورنا خارج حدود الإمارات لتشمل توفير وقود الطائرات المستدام عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه الخطوة جزءاً استراتيجياً من خططنا لتوفير هذا الوقود لجميع العملاء بحلول عام 2030 بما يتماشى مع رؤيتنا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران)). وقال أتسوشي سوزوكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماروبيني للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا: ((نقف على أعتاب حقبة جديدة في قطاع الطيران مع اقتراب تطوير أولى منشآتنا لإنتاج وقود الطائرات المستدام، ومباحثاتنا الواعدة لتوفيره إلى الناقلات الإقليمية العاملة في مطار دبي.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري العميق لفرق العمل في إينوك و((ماروبيني)) على مساهمتهم الكبيرة في تحقيق تلك المساعي)). وتتشارك إينوك و((ماروبيني)) هدف رسم ملامح مستقبل جديد في قطاع الطيران وبدء حقبة أكثر استدامة في عالم يسعى جاهداً للوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

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