79 % من قادة الأعمال في المنطقة يضعون خفض الانبعاثات أولوية أساسية

يضع 79% من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستهدفات تخفيض الانبعاثات لمؤسساتهم أولوية أساسية وفقاً لأبحاث ((سد الفجوة)) 2022 التي أجرتها ((إفيشيو)).

وأوضحت أبحاث ((إفيشيو)) أن قدراً كبيراً من الآثار الاجتماعية والبيئية والحوكمة الذي تعدّ المؤسسة مسؤولة عنه يتواجد ضمن سلسلة الإمداد، ويشار إليه عادة بمصطلح انبعاثات النطاق 3. وتشكل انبعاثات سلسلة الإمداد عادة ما يتراوح بين 40% إلى 80% من إجمالي انبعاثات الكربون للمؤسسة، ويمكن أن تتجاوز 90%.

وأكد إدوارد كوكس مسؤول ممارسات المشتريات الرئيسية والمستدامة في ((إفيشيو)) أهمية سياسات المشتريات بأن تكون محرك التغيير، وذلك باعتبار أن سلاسل الإمداد تشكل أكبر مصدر للانبعاثات في المؤسسات، كما يجب على هذه السياسات أن تتسم بالمسؤولية تجاه مجموعة من المقاييس التي تركز في جوهرها على الممارسات الاجتماعية والبيئية والحوكمة، حيث إن شراء المنتج أو الخدمة المناسبة من المزود المناسب بات أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وأضاف أن تخفيض 25% من الانبعاثات قد يكون حيادياً من حيث التكلفة، بعكس التصور الخاطئ بأن الاستدامة ستحد من التوفير وتكلف المزيد من المال.

ولكن الحديث عن إجراء تحسينات الاستدامة قد يكون أسهل من تنفيذها على أرض الواقع، لأن القياس الكمي ورؤية آثار الاستدامة أمر صعب، كما هو الحال في انبعاثات سلسلة الإمداد، وبدونها تصعب معرفة نقطة البداية الصحيحة.

وفي ضوء ذلك، تبحث الحكومات والشركات الكبرى في دول الخليج العربية عن السبل التي تسمح بسرعة القياس الكمي للانبعاثات، وتحديد أبرز مناطق التركيز، وبدء الرحلة الطويلة نحو تخفيض انبعاثات الكربون من سلاسل الإمداد.

ولهذا السبب عملت إفيشيو على تطوير مكعب الكربون CarbonCube - وهو أداة تستفيد من بيانات الإنفاق لتمكين مدراء سلسلة الإمداد من فهم الانبعاثات عبر قاعدة الإمداد للمساعدة في تحديد المستهدفات وإجراء القياسات واتخاذ الإجراءات الإيجابية.

ومن الأمثلة على الاستخدام الفعال لمكعب الكربون، تحديد خط الأساس لانبعاثات الكربون لشركة تقنية كبرى في السعودية، حيث بدأت إفيشيو بتقييم دقيق لخط الأساس لانبعاثات الكربون، ومن ثم حللت الشركة تلك الانبعاثات في جميع النطاقات باستخدام أداة مكعب الكربون لتتمكن من تحديد المناطق التي تشهد انبعاثات مرتفعة ومنحها الأولوية في جهود التخفيض.

وأدى ذلك إلى تطوير خارطة طريق استراتيجية لتحسين انبعاثات الكربون، وإلى وضع المستهدفات على المدى القصير والطويل، ووضع خطط العمل التي تتضمن مراحل إنجاز محددة، وأبرز الفرص لتخفيض انبعاثات الكربون في جميع الفئات. كما دمجت إفيشيو أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية وممارسات الحوكمة ضمن إجراءات المشتريات لدى العميل، ليصبح فريق الشركة مهيأً لاتخاذ قرارات مسؤولة في اختيار الموردين وتخفيض انبعاثات سلسلة الإمداد.

وقال كوكس: "كان المشروع مثالاً حياً على إمكانية التوصل إلى تخفيض انبعاثات الكربون عبر سلسلة الإمداد بالكامل، وكيف بدأت المؤسسات بإدراك أهمية المقاربة الأكثر استدامة لتحقيق النجاح المستقبلي في القطاعين العام والخاص بدول الخليج العربية.

وأضاف: إن الهدف من الوصول إلى صافي الانبعاث الصفري أهمية وجودية، إذ يعتبره الكثيرون أولوية أساسية للحكومات في مجال الاستدامة، كما أن المستهدف العالمي بموجب اتفاقية باريس هو العام 2050، والذي تلتزم به دولة الإمارات، إلا أن مستهدفات بعض الدول تمتد إلى العام 2060 ومنها السعودية والصين.

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