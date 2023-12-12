تسليم «سمانا جولف أفينيو» في «دبي للاستوديوهات»

احتفلت ((سمانا للتطوير العقاري))، بمراسم التسليم الرسمية لمشروع ((سمانا جولف أفينيو)) في ((مدينة دبي للاستوديوهات)).

وأقامت الشركة حفلاً بمناسبة انتهائها بنجاح من تنفيذ المشروع بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).

وأكدت ((سمانا للتطوير العقاري)) تحقيق معدل نمو بلغ 600% في 2023، بالتزامن مع نجاحها في إطلاق 12 مشروعاً جديداً على مدار العام، كجزء من خارطة طريقها الطموحة لعام 2023. ويعزز هذا الإنجاز مكانة ((سمانا للتطوير العقاري)) ضمن أسرع 10 شركات خاصة للتطوير العقاري نمواً في دبي.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ((سمانا للتطوير العقاري)): ((إن تحقيق معدل نمو مدهش يبلغ 600% في 2023 يضعنا ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي. وقد استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 600% .

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