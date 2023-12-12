«عروض الشارقة للتسوق 2023» تنطلق الجمعة

تنطلق بعد غد الجمعة ((عروض الشارقة للتسوق 2023))، الحدث الترويجي والترفيهي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير 2024 بكافة مناطق ومدن إمارة الشارقة، مع برنامج حافل ومتنوع من الفعاليات الترفيهية المدهشة والتجارب الاستثنائية والأنشطة التسويقية المبتكرة والعروض الترويجية والجوائز المذهلة لتضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 37 يوماً.

ويشهد الحدث مشاركة العشرات من مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على مختلف أنواع المنتجات وأفخر العلامات التجارية العالمية، كما ستتضمن الدورة الجديدة مجموعة كبيرة من الفعاليات التراثية والفلكلورية في أفضل مراكز التسوق والمعالم السياحية ووجهات الترفيه العائلي بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية والجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين.

وجهة متميزة

وأشار عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى أن دولة الإمارات تشهد زخماً سياحياً كبيراً خلال موسم الشتاء، حيث تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطاباً للزوار القادمين من الخارج، بما تتميز به من تنوع في وجهاتها السياحية والترفيهية وامتلاكها لأكبر مراكز التسوق والترفيه على مستوى المنطقة، إلى جانب ما تشهده من فعاليات ومهرجانات عالمية، ويأتي تنظيم عروض الشارقة للتسوق لتسهم في تعزيز هذا المشهد السياحي المتنامي وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تعتبر العروض واحدة من أهم الفعاليات والمهرجانات التسويقية والترفيهية بالدولة والتي تحظى بإقبال واسع من الجمهور، خصوصاً في ظل ما تتضمنه من باقة متنوعة وواسعة من العروض الحصرية والأنشطة الترفيهية الجاذبة.

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