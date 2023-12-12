تراجع الدولار ينعش الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في أمريكا واجتماعات لبنوك مركزية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية %0.2 إلى 1986.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب %0.4 إلى 2001.30 دولار. وتراجع الدولار %0.1 مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة %0.5 إلى 22.90 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين %0.4 إلى 913.70 دولاراً، فيما صعد البلاديوم %0.7 إلى 963.48 دولاراً للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: ((قد لا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حاداً جداً في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة، وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب)). (نيويورك - رويترز)

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