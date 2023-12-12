«هيونداي» تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها توكسون

أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، إطلاق نسخة جديدة من سيارتها توكسون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وقالت الشركة في بيان، إن مقدمة السيارة تتميز بوجود شبكة أعيد تصميمها بأشكال منتظمة، كما تم تعديل ماص التصادم الأمامي مع توسيع قالب المصد أفقياً.

وفي القمرة الداخلية للسيارة، تم تزويدها بشاشة بانورامية منحنية، ذات عرض مقاس 12.3 بوصة ونظام لتكنولوجيا المعلومات.

والأكثر أهمية أن الشركة أكدت أنها ستقدم فئة هجين من التصميم الجديد للسيارة، في حين لم تكشف الشركة عن كامل تفاصيل المحركات الموجودة في النسخة الجديدة.

والمعروف أن السيارة توكسون متاحة حالياً في 3 فئات منها بمحرك سعة 2 لتر وأخرى بمحرك سعة 1.6 لتر. أما الفئة الهجين فستكون مزودة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر إلى جانب محرك كهربائي. ويتم طرح هذه الفئة في أوروبا.

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