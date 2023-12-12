«هيونداي» تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها توكسون

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، إطلاق نسخة جديدة من سيارتها توكسون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).
وقالت الشركة في بيان، إن مقدمة السيارة تتميز بوجود شبكة أعيد تصميمها بأشكال منتظمة، كما تم تعديل ماص التصادم الأمامي مع توسيع قالب المصد أفقياً.
وفي القمرة الداخلية للسيارة، تم تزويدها بشاشة بانورامية منحنية، ذات عرض مقاس 12.3 بوصة ونظام لتكنولوجيا المعلومات.
والأكثر أهمية أن الشركة أكدت أنها ستقدم فئة هجين من التصميم الجديد للسيارة، في حين لم تكشف الشركة عن كامل تفاصيل المحركات الموجودة في النسخة الجديدة.
والمعروف أن السيارة توكسون متاحة حالياً في 3 فئات منها بمحرك سعة 2 لتر وأخرى بمحرك سعة 1.6 لتر. أما الفئة الهجين فستكون مزودة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر إلى جانب محرك كهربائي. ويتم طرح هذه الفئة في أوروبا.
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