الأسهم العالمية تستقر في انتظار قرارات تحديد أسعار الفائدة

استقرت المؤشرات الرئيسية في ((وول ستريت)) أمس، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة من 3.2 % إلى 3.1 %.

وتباين أداء المؤشرات بين الارتفاع والانخفاض في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك انجلترا لتحديد أسعار الفائدة.

بيانات التضخم

وارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة في أمريكا، مما أعطى الأمل بأن التضخم يسير في خطى متباطئة. هذا، وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1 % على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1 % عن العام الماضي، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع ((داو جونز)) يتطلعون إلى تباطؤ يصل إلى 3.1 %.

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، وأظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر، بعد أن وصل إلى 3.2 % في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3 % على أساس شهري، و4 % عن العام الماضي، وكان كلا الرقمين متوافقاً مع التقديرات، ولم يتغيرا كثيراً عن أكتوبر.

يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمعيار أفضل لقياس التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي صعد 3.1 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال محللو UBS بقيادة ديفيد ليفكويتز: ((كان الارتفاع الأخير مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة قناعة السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع أسعار الفائدة، لقد كانت بيانات التضخم الباردة وظروف سوق العمل إلى جانب تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بمثابة محفزات رئيسية)).

وسيحول المتداولون انتباههم الآن إلى إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره اليوم. وتتوقع وول ستريت إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. ومع ذلك، فسوف يقومون بتمشيط تعليقات الرئيس جيروم باول بحثاً عن إشارات حول الموعد الذي يمكن أن يتم فيه تخفيض أسعار الفائدة.

أسهم أوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث بدأت مرتفعة بدعم من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليوقف سلسلة مكاسب استمرت يومين.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعاً 0.4 بالمئة للمؤشر الرئيس في بريطانيا.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثراً بانخفاض سهم نوكيا 2.1 بالمئة بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.

مؤشر ياباني

وسجل المؤشر نيكاي الياباني مكاسب متواضعة وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكاي التداولات مرتفعاً 0.16 بالمئة عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 بالمئة لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح للعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فخسر 0.23 بالمئة، متأثراً بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.

ونقل تقرير لبلومبرغ نيوز عن مصادر أن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخماً مستداماً.

ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكاي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.

وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأمريكية خلال الليل، ما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكاي. وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكاي أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 بالمئة. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 بالمئة.

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