في مكان العمل.. احذر من إيقاظ «رجل المافيا» الكامن بداخلك

حين استقالت سويلا برافرمان، من منصبها كوزيرة للداخلية، أخرجت بفخر ما ظنت أنه دليل على اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حيث ادعت أنه وافق على قائمة شروط قدمتها لتولي هذا المنصب. ولكن هناك عائق فني هنا، ((سوناك لم يوقع عليها أبداً)).

كان ذلك أحدث مثال على ظاهرة لطالما أثارت فضولي: الأشخاص الذين يبرمون اتفاقات تتبين أنها وهمية. ربما رأينا جميعاً صديقاً يتعرض لمشكلة كبيرة لافتراض أن أي التزام شخصي يجب أن يكون متبادلاً، ليجد نفسه في النهاية مصدوماً بقوة من الخذلان. وفي العمل، تتركز المشاكل المماثلة غالباً حول التفسير الخاطئ لمعروف ما أو تقديم المساعدة كدفعة مقدمة لمعروف مستقبلي من الطرف الآخر، واعتماداً فقط على سند دين ذهني. حسناً، دعوني أخبركم شيئاً، مثل هذه الاتفاقات لا تساوي حتى الورق الذي لم تكتب عليه.

تتفق معي نعومي شراجاي، المعالجة النفسية المتخصصة في سلوكيات أماكن العمل، بأن هذه الاتفاقات الوهمية، تلك التي ((نحتفظ بها في رؤوسنا))، ونفترض أن الشخص الآخر موافق عليها، يمكن أن تكون حقلاً للألغام، كما هي الحال بالنسبة إلى مواقفنا الأوسع نطاقاً تجاه الحصول على المساعدة وتقديمها في العمل. قالت لي نعومي شراجاي: ((لا بأس بالمرة في عمل المعروف مع الآخرين، فهي الطريقة التي نبني بها التحالفات، ونبنى بها الثقة، لكن توقع رد هذا المعروف قد يبدو تلاعباً أو حتى تصرفاً خبيثاً بالنسبة للبعض)).

ومن المثير أن إحدى معارفها الأصغر سناً قالت إن أقرانها غالباً ما يشعرون بعبء رهيب بسبب الالتزامات التي يشعرون بها في العمل تجاه من يساعدهم. ربما يكون هؤلاء الأصدقاء على حق في شكهم بأن زملاء العمل يتوقعون شيئاً في مقابل هذه المساعدات. وبالتأكيد فقد تلقيت عروضاً مهنية بدت وكأنها تنطوي على قيود محتملة للرد. وهنا تصر شراجاي على أن ذلك يمكن أن يكون تفسيراً خاطئاً في معظم الحالات، لكنها أضافت أنه من المفيد أن تكون ذكياً بشأن ما يجري. وقالت: ((أحياناً يمكنك الوثوق في حدسك حيال ما إذا كان شخص ما يتوقع مقابلاً أم لا)).

أخبرتني كذلك أن بناء الشبكات من خلال مساعدة بعضنا البعض هو شيء، لكن تحويل الالتزامات إلى شبكة أمان إذا أصبح مكان العمل بيئة مهددة هو أمر آخر تماماً. هذا سلوك ارتيابي وجنوني، وينتشر بسرعة كبيرة، فانتبه تماماً لذلك في نفسك وفي الآخرين. وقالت: ((الأشخاص المرتابون لا يتوقعون معروفاً متبادلاً، بل يبحثون عن حُماة)).

بمجرد تنبيهي إلى هذه الديناميكية، لاحظت شيئاً مخجلاً بعض الشيء: وهو الاستياء اللحظي الذي يخالجني إذا ما شعرت بأن الناس قد يكونون بطيئين قليلاً في المبادرة بفعل شيء قد يكون رداً لمساعدة قدمتها. إذن، أظن أنني أيضاً كنت أبحث عن مقابل مهني.

إن هذا السيناريو برمته يبدو وكأنه يجري في ساحة لحرب العصابات.. استخراج سندات دين وبحث عن حُماة، وكلا الجانبين مشحون بالقلق والتوتر. من المثير أنني عثرت بعد ذلك على مدونة حول الظاهرة التي تنبه الموظفين لضرورة أن يتوخوا الحذر من ((رجل العصابات)) الكامن بداخل كل منا، وأن نتجول في العمل وكأننا رجال مافيا نحصل ما لنا عند الزملاء الذين قدمنا لهم أنواعاً من المعروف. وقد اقترح مؤلف المدونة، أن نشكك دائماً في دوافعنا الخاصة عند تقديم المساعدة. هل نريد فعلاً أن يكون الناس مدينون لنا؟.

السير بفكرة الصفقة الضمنية في هذا الاتجاه يقود إلى أساليب وطرق العصابات، على الأقل من الناحية النفسية، وآمل ألا ينتهي الأمر بقراء ((فاينانشال تايمز)) في الرغبة لتقليد أساليب الجريمة المنظمة عن وعي. لكن أحياناً، كما أقرت شراجاي، يكون نظام الخدمات متبادلة المنفعة جزءاً من بناء التحالفات. وبغض النظر عن برافرمان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة بالفعل.

ولنتأمل تشارلي ويلسون، عضو الكونغرس من ولاية تكساس، الذي كان في السابق متميزاً بسبب نشاطه الاجتماعي فقط، لكنه غيّر مجرى التاريخ من طريق طلب مساعدات عديدة عبر واشنطن لدعم قضيته التي اختارها في وقت متأخر. لقد تمكن هذا الشخص بمفرده من توجيه ملايين الدولارات إلى القتال في أفغانستان ضد الغزو الروسي في الثمانينات.

وبعد تحويل كتاب عن إنجازه الكبير إلى فيلم من بطولة توم هانكس، قال معاصروه إن هوليوود قد خففت إلى حد ما من مدى تأثيره الضخم. وعندما سُئل كيف تمكن مقاتلو أفغانستان من هزيمة الجيش السوفيتي الجبار، أجاب الجنرال محمد ضياء الحق رئيس باكستان آنذاك ببساطة: ((تشارلي هو من فعلها)). ورغم أن سجلات التاريخ تظهر الجوانب السلبية للتدخل العالمي الذي فعله ويلسون بمفرده، إلا أنه لا يمكن إنكار أنه كان نجاحاً درامياً لثقافة رد المعروف.

إننا لم نر بعد ما إذا كانت الدراما السياسية في المملكة المتحدة، ستتكشف على نحو يمكن برافرمان من إثبات إحداث تأثير ما ملموس، سواء كان إيجابياً أو سلبياً. لكن في الوقت نفسه، لأنني أجد نفسي مدينة لكم بمعروف.. لقد قرأتم مقالي.

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