«جوليوس باير»: استمرار الاستثمار ضروري رغم الأحداث الجيوسياسية

أوصى جوليوس باير، البنك السويسري المتخصص في إدارة الثروات، المستثمرين بالاستمرار في عمليات الاستثمار، متوقعاً قدرة السوق على تجاوز الصراع الجاري في الشرق الأوسط مع عواقب مالية محدودة.

واستبعد البنك نشوء أزمة نفط في المرحلة المقبلة، وأكد أن النظرة العامة مطمئنة، متوقعاً أن يكون تأثير الصراع في الشرق الأوسط بشكل رئيس على السلع الأساسية، وخاصة النفط والذهب والفضة.

وقال نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم، جوليوس باير لـ((البيان)): ((ما زال العالم مصدوماً من الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومع ذلك نتوقع قدرة السوق على احتواء الصراع، مع عواقب مالية محدودة، ويبدو من غير المرجح أن تتكشف أزمة النفط، ولذلك نوصي بالبقاء مستثمراً)).

وأضاف: ((يبدو كما لو أن سلسلة الجغرافيا السياسية وموجات الصدمة لا تنتهي أبداً، وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عادت أسواق المال والطاقة إلى طبيعتها بسرعة نسبية، ولعل هذه التجربة هي التي تفسر عدم تأثر الأسواق بالمأساة الحالية في الشرق الأوسط)).

مخاوف أزمة النفط

وأفاد روكر: ((سيطرت الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على عناوين الأخبار لأسابيع، حيث عادت الجغرافيا السياسية لتطارد الأسواق المالية مرة أخرى، وانتقل التركيز إلى النفط، وهو حلقة الوصل التي من شأنها أن تحول هذا الصراع الإقليمي إلى تحدٍّ اقتصادي عالمي، وأدت المخاوف من التصعيد وتعطل الإمدادات إلى دفع الأسعار إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل)).

وأضاف روكر: ((تميل الجغرافيا السياسية إلى أن تكون عنصر ضجيج من دون أن يترتب عليها آثار جوهرية دائمة، ومع استمرار الوضع في حالة من التقلب، نعتقد أن سيناريو ((الصدمة المؤقتة)) هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، الذي يمكن أن يتطور في المستقبل)).

وتابع: ((يبدو أن تطور الأمور إلى أزمة نفط أمر مستبعد للغاية، ونظراً للضجيج الجيوسياسي، تبدو أسواق النفط منفصلة إلى حد ما عن الأساسيات، ونرى أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض في العام المقبل، حيث المخزونات كافية على مستوى العالم، ومن المقرر أن تغلق الفجوة بين العرض والطلب في المستقبل)).

تحوّل الأسواق المالية

وقال روكر إن الصراع تسبب في تدفقات على أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب والسندات الحكومية والدولار الأمريكي في البداية، وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5% في الأيام التي تلت بداية الصراع، ويعكس مثل هذا الارتفاع القصير الأمد تحركات سابقة حول الصدمات الجيوسياسية، وهو ما يعكس في الأساس تحول الأسواق المالية من الإقبال على المخاطرة إلى العزوف عن المخاطرة وما يرتبط بذلك من تسوية المواقف من قِبَل المتداولين المضاربين على المدى القصير بدلاً من أي طلب حقيقي على الملاذ الآمن.

وأضاف: (( تبددت بالفعل معظم هذه التدفقات الآمنة، وفي غضون ذلك، عادت قصة ارتفاع العائدات والتضخم بقوة، واستعادت بعض اهتمام السوق)).

وذكر روكر: ((يعتمد انتعاش الطلب على الملاذ الآمن على كيفية تطور الوضع، ومع ذلك، باستثناء أزمتي النفط في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لم يكن للذهب والفضة سجل حافل بشكل خاص كتحوط جيوسياسي، ورغم أننا لا نستطيع أن نستبعد تصعيد الصراع، فإننا نؤمن بشدة بالاتجاهات الاقتصادية الراسخة: عدم الركود في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وعدم وجود ضغوط مصرفية شاملة، ومن المفترض أن تؤدي هذه الاتجاهات إلى المزيد من تلاشي الطلب على الملاذ الآمن؛ ولهذا السبب لا نرى حاجة لتغيير وجهات نظرنا، نرى انخفاض أسعار الذهب على المدى الطويل)).

قدرة على الصمود

وأشار روكر: ((لا تزال النظرة العامة مطمئنة، ويواصل الاقتصاد الأمريكي مفاجآته بقدرته على الصمود، وموسم الأرباح يسير على قدم وساق، وينبغي أن يوفر الثقة في القوة الاقتصادية الأساسية، وتتعامل الصين مع التحديات الهيكلية في سوق العقارات، لكنها نجحت في تحقيق استقرار اقتصادها حتى الآن. إن الضجيج الجيوسياسي والعوائد المرتفعة تشتت الانتباه، لكننا نوصي بالاستمرار في الاستثمار)).

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