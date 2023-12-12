مستوى تصاعدي قوي لأداء القطاع الخاص في دبي

رصد مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي التابع لشركة ((إس آند بي غلوبال)) تحسن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في الشهر قبل الأخير من العام (نوفمبر الماضي)، وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخياً.

وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري. وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو، وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى.

كما رصد المؤشر نمو الأعمال الجديدة بعد الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر، والتي كانت الأعلى في 52 شهراً.

وتشمل دراسة مؤشر مديري المشتريات اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

ورغم انخفاض المؤشر الرئيسي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من 57.4 نقطة في أكتوبر إلى 56.8 نقطة في نوفمبر، الا انه رصد استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، حيث ظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضاً أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى انخفاض هامشي عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر، والذي كان الأعلى في 52 شهراً حيث ظل زخم المبيعات في القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق، وأشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيداً من الموظفين.

مخزون

وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حاد آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات، وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضاً ضئيلاً في مدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة، وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل بشركات أخرى أبقت على حالها.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في ((إس آند بي غلوبال ماركيت انتليجنس)): ((أشار مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أن زخم الطلب تمهل عن التسارع في شهر نوفمبر. ورغم ذلك، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة إلى أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نمواً، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز