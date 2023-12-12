ريال مدريد يهزم يونيون برلين ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري الأبطال

حافظ ريال مدريد الإسباني على العلامة الكاملة بعدما اقتنص فوزا مثيرا من مضيفه يونيون برلين الألماني 3 /2 في الوقت الذي فاز فيه نابولي الإيطالي على ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي 2/ صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى ريال مدريد مشواره في دور المجموعات في الصدارة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية.

وضمن النادي الملكي قبل الفترة التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة القارية، رفقة نابولي الذي أنهى مشواره في وصافة المجموعة برصيد عشر نقاط فيما حل سبورتينج براجا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط لينتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي ودع فيه يونيون برلين مشواره الأوروبي بتذيله ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، كان فوز يونيون برلين مع خسارة سبورتينج براجا أمام نابولي، كافيا بإنهاء الفريق الألماني مشواره في المركز الثالث والانتقال إلى الدوري الأوروبي، لكنه مني بالخسارة في الثواني الأخيرة أمام ريال مدريد بفضل الهدف الذي سجله داني سيبايوس.

وتقدم كيفن فولاند بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 45 ثم تعادل خوسيلو للنادي الملكي في الدقيقة 61 وبعدها عاد اللاعب ذاته وسجل ثاني أهداف الفريق الضيف في الدقيقة 72.

ورد التشيكي أليكس كرال بهدف التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 85 لكن سيبايوس خطف هدف الفوز للريال قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب دييجو ارماندو مارادونا، تقدم نابولي بهدف عكسي سجله سردار ساتشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة ثم أضاف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد يوم واحد من تتويجه بجائزة افضل لاعب في أفريقيا.

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