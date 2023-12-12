دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد يخرج خالي الوفاض وتأهل نابولي وكوبنهاغن

خرج مانشستر يونايتد الإنجليزي من الموسم القاري خالي الوفاض بخسارته الثلاثاء على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1، فيما حسم كوبنهاغن الدنماركي البطاقة الثانية لهذه المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة التي شهدت تأهل نابولي الإيطالي أيضاً.

على "أولد ترافورد"، دخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة الى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري الى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

لكن أياً من الأمرين لم يتحقق، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على بطاقة العبور الى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال الى ملحق "يوروبا ليغ".

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يحتل فريقه المركز السادس في الدوري المحلي بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

في المقابل، عزز بايرن الرقم القياسي بعدد اللقاءات المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات بعدما رفعه الى أربعين. كما عزز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج الديار في دور المجموعات بعدما رفعه الى تسعة.

ولم يقدّم الفريقان الكثير في اللقاء الذي تعرض خلاله يونايتد لضربة باصابة مدافعه هاري ماغواير ما اضطر تن هاغ الى إدخال الإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز (41).

وبعد أفضلية واضحة في الشوط الأول لبابرن، تحسن أداء يونايتد بعض الشيء في الشوط الثاني لكن لاعبيه، لاسيما القائد البرتغالي برونو فرنانديش، افتقدوا الى اللمسة الأخيرة وعوقبوا على ذلك في الدقيقة 71 حين سجل كينغسلي كومان لبايرن بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي هاري كاين الذي قال "كان الأمر جميلاً. شعرت أننا سيطرنا على المباراة وحصلنا على أفضل الفرص. كنا هادئين وفي التحولات السريعة كان بإمكاننا إيذاءهم وهذا ما حدث".

وفي الدنمارك، حسم كوبنهاغن مواجهته المصيرية مع ضيفه غلطة سراي ومعها بطاقة تأهله الى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2010-2011، وذلك بفضل هدف سجله لوكاس ليراغر في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من التونسي إلياس العاشوري (58)، قبل أن يطرد في الدقيقة الأخيرة لحصوله على إنذار ثانٍ.



- نابولي يلحق بريال -

وفي المجموعة الثالثة، لحق نابولي بريال مدريد الاسباني بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2-0، رافعاً رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن النادي الملكي الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين الالماني 3-2، فيما حلّ براغا ثالثاً مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقال مدافع نابولي جوفاني دي لورنتسو لقناة "سكاي سبورت" عقب الفوز "لقد تحقق هدف التأهل لثمن النهائي. تأهلنا مستحق في مجموعة لم تكن سهلة"، مضيفاً "نحن على الطريق الصحيح لنعود إلى ما كنّا عليه".

ودخل نابولي اللقاء على ملعبه "دييغو مارادونا" مدركاً أنه يملك قدره بين يديه حيث توجب عليه تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر.

وقد أنجز المهمة بنجاح في الشوط الأول عقب افتتاحه التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل المدافع التركي سردار ساتشي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (9).

ولم ينتظر نابولي كثيراً لمضاعفة النتيجة عبر هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن (33) غداة نيله لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وفي برلين، احتاج أونيون إلى معجزة لاكمال مسيرته الاوروبية حيث توجب عليه الفوز على ريال بالتزامن مع تغلب نابولي على براغا، إلاّ انه سقط أمام نادي العاصمة الاسبانية.

واستفاد كيفن فولاند من الاخطاء الدفاعية لريال ليهز الشباك في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بعدما فشل المدافع النمسوي دافيد الابا في ابعاد كرة وحولها صوب مرماه، ليتلقفها المهاجم الالماني ويتجاوز ناتشو ويسدد في المرمى.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش أهدر ركلة جزاء لريال قبل دقيقة من هدف السبق.

وفي الشوط الثاني، أدرك ريال التعادل برأسية خوسيلو بعد تمريرة من البرازيلي رودريغو (61)، ليعود اللاعب نفسه ويضيف الثاني بالسيناريو ذاته اثر تمريرة من فران غارسيا (72).

وفي نهاية حابسة للأنفاس، أعاد أونيون المباراة إلى نقطة الصفر بتسديدة من التشيكي أليكس كراول من 20 متراً (85)، قبل أن يضع دانيال سيبايوس ريال في المقدمة بعد تمريرة من الانكليزي جود بيلينغهام (89).



- سوسييداد يبقى أمام إنتر -

وفي الرابعة، تمسك ريال سوسييداد الإسباني بالصدارة بفرضه التعادل السلبي على مضيفه إنتر الإيطالي.

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما من دون أيّ خسارة، وهما تعادلا 1-1 في الجولة الاولى ثم سلباً في الأخيرة ليكون فارق الأهداف الإجمالي في المجموعة الفاصل بينهما عوضاً عن المواجهتين المباشرتين.

وخطف بنفيكا البرتغالي المركز الثالث المؤهل الى ملحق "يوروبا ليغ" من مضيفه سالزبورغ النمسوي في الوقت القاتل بالفوز عليه 3-1 بفضل هدف للبرازيلي أرثر كابرال بعد ثوان على دخوله (2+90).

وكان الفريق النمسوي فاز ذهاباً 2-0، ليصبح فارق المواجهتين المباشرتين خارج الحسابات، فحسم بنفيكا المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة في المجموعة.

واختتم أرسنال الإنجليزي المجموعة الثانية بتعادله مع مضيفه أيندهوفن الهولندي 1-1.

وكان أرسنال ضامناً صدارة المجموعة وتأهله إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.

وضمن لنس الفرنسي المركز الثالث في المجموعة وملحق الدوري الاوروبي بفوز قاتل على ضيفه إشبيلية الإسباني متذيل الترتيب 2-1، علما أن التعادل كان يكفيه لتحقيق مسعاه.





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