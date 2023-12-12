المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة يعتبر قرار الجمعية العامة بشأن غزة "تاريخياً"

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي أصدرته الثلاثاء الجمعية العامّة للمنظمة الدولية بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنّه "يوم تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

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