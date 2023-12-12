على الرّغم من انقسام الكونغرس حول مساعدات كييف.. بايدن: لن أتخلّى عن أوكرانيا

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم التخلّي عن أوكرانيا" على الرّغم من انقسام الكونغرس في واشنطن حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يعوّل" على عدم تمكّن الولايات المتّحدة من الوفاء بهذا الالتزام بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

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