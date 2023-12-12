مسؤول أمريكي: إسرائيل بدأت إغراق أنفاق غزة بمياه البحر وغير متأكدة من النجاح

قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها بدأت في إجراء "اختبارات دقيقة" لإغراق بعض الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر "على نطاق محدود" لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعمل على تدهور شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.

وأضاف المسؤول لشبكة (سي إن إن) أن الإسرائيليين "ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت هذه الخطة ستنجح أم لا، لكنهم أكدوا للولايات المتحدة أنهم حريصون على اختبارها فقط في الأنفاق التي لا يعتقدون أن هناك رهائن محتجزين فيها".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إنه يعتقد أن 135 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حركة "حماس"، و أن بعضهم مواطنون أمريكيون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه "دمر ما لا يقل عن 500 فتحة نفق في غزة وحدد موقع أكثر من 800 منها حول القطاع".

وقال الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن العديد من فتحات الأنفاق "تقع في مناطق مدنية وداخل مباني مدنية".

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