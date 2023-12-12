لانا نسيبة تؤكد التزام الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني



أدلت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ببيان حول الوضع في قطاع غزة فيما يلي نصه :

تلتزم الإمارات العربية المتحدة بدعمها المستمر للشعب الفلسطيني. كما نؤكد بأن مساهمتنا في أي جهد لإعادة الإعمار في غزة سيكون مشروطا بوجود التزام قوي، مدعوما بخطوات ملموسة، لإطلاق خطة عملية لتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وما يتم التفاوض عليه بين الطرفين بدعم دولي كامل.

لقد عدنا للتو من زيارة نظمتها دولة الإمارات إلى معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، حيث اطلعنا جنبًا إلى جنب مع 15 من سفراء مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة بشكل مباشر على حجم الدمار في غزة.

إن أولويتنا المباشرة الآن هي العمل على إنهاء العنف، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

كما سنواصل المطالبة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

ونؤكد كذلك على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقرار مجلس الأمن رقم 2712 (2023).

ويجب علينا أيضًا أن نمنع، من خلال اتخاذ تدابير قوية، تصعيداً أوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية، حيث يجب أن يتوقف عنف المستوطنين المتطرفين على الفور، كما يجب محاسبة الجناة.

إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو حل الدولتين, وفي سبيل ذلك ستستخدم الإمارات العربية المتحدة جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية للدفع نحو تحقيق هذه النتيجة.”

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