الإمارات تدشن "محطات تحلية" لإمداد سكان غزة بالمياه بحضور مندوبي الدول أعضاء مجلس الأمن



دشنت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة لإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، 3 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية، بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأممي معبر رفح بمبادرة من دولة الإمارات وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

وتأتي إقامة محطات تحلية المياه في رفح المصرية ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، نظراً لما تعانيه البنية التحتية لقطاع المياه في غزة، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، حيث ستعمل المحطات على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل قطاع غزة، وتغطي احتياجات 300 ألف نسمة.

وكانت دولة الإمارات العربية، المتحدة قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الفائت؛ لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، وقامت بإرسال 105 طائرات حملت المستشفى الميداني ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 7126 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

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