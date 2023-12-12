ماذا قال بايدن عن تقارير إغراق إسرائيل أنفاق غزة ؟

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الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس: هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال

ذكرت الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة (حماس) في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن الحركة المسلحة تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر بداخلها.



وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

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