لمحات عن الفقيد الوزير والسفير الأسبق علي المحروس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الفقيد‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وعمل‭ ‬مديرًا‭ ‬للإدارة‭ ‬السياسية‭ ‬وإدارة‭ ‬المراسم‭. ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬كأول‭ ‬سفير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيرًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬ثم‭ ‬سفيرًا‭ ‬للمملكة‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬عام‭ ‬1991م‭.‬

وشغل‭ ‬الفقيد‭ ‬أيضًا‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1995‭ ‬و1999م‭.‬

وكان‭ ‬الراحل‭ ‬أبًا‭ ‬لـ3‭ ‬أبناء‭ ‬وبنت‭ ‬واحدة،‭ ‬هم‭ ‬مازن،‭ ‬وعمار،‭ ‬وياسر‭ ‬وريم‭.‬

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