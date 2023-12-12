لمحات عن الفقيد الوزير والسفير الأسبق علي المحروس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فقدت البحرين أمس الأول أحد رجالاتها الذين كانت لهم بصمتهم في العمل الحكومي، حيث انتقل الوزير والسفير الأسبق علي إبراهيم المحروس إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة من العمل وتولي العديد من المناصب والمسؤوليات الحكومية أبرزها تعيينه وزيرًا للأشغال والزراعة عام 1999م.
وكان الفقيد قد بدأ مسيرته المهنية في الحكومة عام 1971، حيث تم تعيينه في وزارة الخارجية وعمل مديرًا للإدارة السياسية وإدارة المراسم. قبل أن يعين عام 1974 كأول سفير لمملكة البحرين لدى الجمهورية اللبنانية. وبعد ذلك تم تعيينه سفيرًا لمملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في عام 1976، ثم سفيرًا للمملكة لدى الجمهورية الفرنسية عام 1991م.
وشغل الفقيد أيضًا منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في الفترة ما بين عامي 1995 و1999م.
وكان الراحل أبًا لـ3 أبناء وبنت واحدة، هم مازن، وعمار، وياسر وريم.
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