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وزراء عرب يؤكدون رفض التخلي عن الوقود الأحفوري في اجتماع بالدوحة

12/12/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬النفط‭ ‬العرب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطاقة‭ ‬العربي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬محاولات‭ ‬إدراج‭ ‬الاستغناء‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوابك‭) ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الكويتي‭ ‬سعد‭ ‬ناصر‭ ‬حمد‭ ‬البراك‭: ‬‮«‬أفاجأ‭ ‬من‭ ‬الهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬فايزنغ‭ ‬اوت‭ (‬الاستغناء‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭) ‬النفط‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬كمصدر‭ ‬للطاقة‭ ‬بهذه‭ ‬الشراسة‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬يقابلها‭ ‬الشراهة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمكانة‭ ‬المتقدمة‭... ‬وأتعجب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاصرار‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬لحرمان‭ ‬الشعوب‭ ‬ودول‭ ‬كثيرة‭ ‬أكثرها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬النامي‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬أساسي‭ ‬للطاقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البراك‭: ‬‮«‬لذا‭ ‬هذا‭ ‬التفكير‭ ‬العنصري‭ ‬والاستعماري‭ ‬المرفه‭ ‬عندما‭ ‬يمتد‭ ‬ليشمل‭ ‬اقتطاع‭ ‬أجزاء‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬اقتصاداتنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬مستقبلنا‭ ‬شيء‭ ‬مرفوض‭ ‬تماما‭ ‬وأتعجب‭ ‬كيف‭ ‬طالت‭ ‬المفاوضات‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬هيمنة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬أفكارنا‭ ‬وقيمنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ (‬هي‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرفوضة‭ ‬ومستهجنة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نستسلم‭ ‬لها‭ ‬بأي‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬الصور‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬حيان‭ ‬عبدالغني‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬النفط،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقود‭ ‬الاحفوري‭ ‬سيبقى‭ ‬هو‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬للدول‭ ‬المستهلكة‭ ‬للنفط‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬دول‭ ‬منتجة‭ ‬للنفط‭ ‬وليست‭ ‬منتجة‭ ‬للانبعاثات،‭ ‬والانبعاثات‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستهلكين،‭ ‬وعليهم‭ ‬المساهمة‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التقنيات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للمناخ‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفصل‭ ‬النفط‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬النفط‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقود‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬اقتصادات‭ ‬ومدخول‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬عليه‮»‬،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬استهلاكه‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬متوازن‮»‬‭ ‬وخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وزيادة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وتنويع‭ ‬الاقتصاد‭. ‬

وحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬وليبيا‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬وكانت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرئيسية‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ ‬للاستغناء‭ ‬أو‭ ‬الخفض‭ ‬التدريجي‭ ‬لاستخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬عالي‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مسؤولًا‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬للاحترار‭ ‬العالمي‭. ‬

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