Wednesday, 13 December 2023 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثي يتبنى إطلاق صاروخ أصاب ناقلة ترفع العلم النرويجي قبالة اليمن

12/12/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صنعاء‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أنهم‭ ‬و«انتصارًا‮»‬‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬استهدفوا‭ ‬بصاروخ‭ ‬سفينة‭ ‬تنقل‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬‮«‬انتصاراً‭ ‬لمظلوميةِ‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬الذي‭ ‬يتعرضُ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناءِ‭ ‬للقتلِ‭ ‬والتدميرِ‭ ‬والحصارِ‭ ‬في‭ ‬قطاعِ‭ ‬غزة‭... ‬نفذتِ‭ ‬القواتُ‭ ‬البحريةُ‭ ‬في‭ ‬القواتِ‭ ‬المسلحةِ‭ ‬اليمنيةِ‭ ‬عمليةً‭ ‬عسكريةً‭ ‬نوعيةً‭ ‬ضدَّ‭ ‬سفينةِ‭ ‬استريندا‭ ‬تابعةٍ‭ ‬للنرويج،‭ ‬كانت‭ ‬محملةً‭ ‬بالنفطِّ‭ ‬ومتجهةً‭ ‬إلى‭ ‬الكيانِ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقد‭ ‬تمَّ‭ ‬استهدافُها‭ ‬بصاروخٍ‭ ‬بحريٍّ‭ ‬مناسب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬صاروخاً‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أصاب‭ ‬الناقلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭.

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إنّ‭ ‬السفينة‭ ‬ستريندا،‭ ‬وهي‭ ‬ناقلة‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية،‭ ‬أصيبت‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬بصاروخ‭ ‬مجنّح‭ (‬كروز‭) ‬مضادّ‭ ‬للسفن،‭ ‬وأبلغت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متنها‮»‬‭.‬

ولبّت‭ ‬المدمّرة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬ميْسون‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نداء‭ ‬استغاثة‭ ‬أطلقته‭ ‬السفينة‭ ‬ومدّت‭ ‬لها‭ ‬يد‭ ‬العون‭. ‬

في‭ ‬باريس،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الجيوش‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬سفينة‭ ‬فرنسية‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بدورية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أسقطت‭ ‬الاثنين‭ ‬مسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬تهدد‭ ‬الناقلة‭ ‬نفسها‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الفرقاطة‭ ‬‮«‬لانجدوك‮»‬‭ ‬متعدّدة‭ ‬المهام‭ ‬‮«‬اعترضت‭ ‬ودمرت‭ ‬مسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬تهدد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ (‬الناقلة‭) ‬ستريندا‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬تموضعت‭ ‬لحماية‭ ‬الناقلة،‭ ‬وحالت‭ ‬دون‭ ‬محاولة‭ ‬اختطاف‭ ‬السفينة‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬النرويجية‭ ‬المالكة‭ ‬للسفينة‭ ‬جي‭ ‬لودفيغ‭ ‬موينكلز‭ ‬ريديري‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الهندية‭.

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬ماليزيا‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬محملة‭ ‬بالمواد‭ ‬الخام‭ ‬للوقود‭ ‬الحيوي،‭ ‬تتجه‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الناقلة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬144‭ ‬متراً‭ ‬وبنيت‭ ‬في‭ ‬2006،‭ ‬تبحر‭ ‬باتجاه‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬حين‭ ‬أصابها‭ ‬الصاروخ‭. ‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬لملكية‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬إدارتها‭ ‬بإسرائيل‭. ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬ترشيحها‭ ‬مبدئيًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستأجريها‭ ‬لنقل‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أشدود‭ ‬في‭ ‬يناير‮»‬‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬الإلغاء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬نجحتْ‭ ‬خلالَ‭ ‬اليومينِ‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬منعِ‭ ‬مرورِ‭ ‬عدةِ‭ ‬سُفُنِ‭ ‬استجابتْ‭ ‬لتحذيراتِ‭ ‬القواتِ‭ ‬البحريةِ‭ ‬اليمنيةِ‭ ‬ولم‭ ‬تلجأْ‭ ‬لاستهدافِ‭ ‬السفينةِ‭ ‬النرويجيةِ‭... ‬إلا‭ ‬بعدَ‭ ‬رفضِ‭ ‬طاقمِها‭ ‬كافةَ‭ ‬النداءاتِ‭ ‬التحذيرية‮»‬‭. ‬

MENAFN12122023000055011008ID1107583565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث