الحوثي يتبنى إطلاق صاروخ أصاب ناقلة ترفع العلم النرويجي قبالة اليمن

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صنعاء – الوكالات: أكد الحوثيون أنهم و«انتصارًا» للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدفوا بصاروخ سفينة تنقل مواد كيميائية ترفع علم النرويج في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع «انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة... نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ استريندا تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب».
وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت مساء الإثنين أنّ صاروخاً أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أصاب الناقلة من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنّ السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنّح (كروز) مضادّ للسفن، وأبلغت عن «وقوع أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها».
ولبّت المدمّرة «يو إس إس ميْسون» التابعة للبحرية الأمريكية نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.
في باريس، أعلنت وزارة الجيوش أمس أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت الاثنين مسيّرة كانت تهدد الناقلة نفسها. وقالت الوزارة في بيان إن الفرقاطة «لانجدوك» متعدّدة المهام «اعترضت ودمرت مسيّرة كانت تهدد بشكل مباشر (الناقلة) ستريندا» ثم «تموضعت لحماية الناقلة، وحالت دون محاولة اختطاف السفينة».
وأكدت الشركة النرويجية المالكة للسفينة جي لودفيغ موينكلز ريديري وقوع الحادث، موضحة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم الذين تمكنوا من إخماد الحريق وجميعهم من الجنسية الهندية.
وقالت الشركة في بيان إن «السفينة التي كانت في طريقها من ماليزيا إلى إيطاليا محملة بالمواد الخام للوقود الحيوي، تتجه الآن إلى ميناء آمن». وكانت الناقلة التي يبلغ طولها 144 متراً وبنيت في 2006، تبحر باتجاه قناة السويس حين أصابها الصاروخ.
وأكدت الشركة أن «لا يوجد أي صلة لملكية السفينة أو إدارتها بإسرائيل. لكن تم ترشيحها مبدئيًا من قبل مستأجريها لنقل شحنة من مدينة أشدود في يناير» مع خيار الإلغاء في حالة تفاقم الوضع الأمني.
وقال الناطق باسم الحوثيين أن قواتها «نجحتْ خلالَ اليومينِ الماضيين في منعِ مرورِ عدةِ سُفُنِ استجابتْ لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينةِ النرويجيةِ... إلا بعدَ رفضِ طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية».
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