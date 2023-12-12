الحوثي يتبنى إطلاق صاروخ أصاب ناقلة ترفع العلم النرويجي قبالة اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صنعاء‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أنهم‭ ‬و«انتصارًا‮»‬‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬استهدفوا‭ ‬بصاروخ‭ ‬سفينة‭ ‬تنقل‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬‮«‬انتصاراً‭ ‬لمظلوميةِ‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬الذي‭ ‬يتعرضُ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناءِ‭ ‬للقتلِ‭ ‬والتدميرِ‭ ‬والحصارِ‭ ‬في‭ ‬قطاعِ‭ ‬غزة‭... ‬نفذتِ‭ ‬القواتُ‭ ‬البحريةُ‭ ‬في‭ ‬القواتِ‭ ‬المسلحةِ‭ ‬اليمنيةِ‭ ‬عمليةً‭ ‬عسكريةً‭ ‬نوعيةً‭ ‬ضدَّ‭ ‬سفينةِ‭ ‬استريندا‭ ‬تابعةٍ‭ ‬للنرويج،‭ ‬كانت‭ ‬محملةً‭ ‬بالنفطِّ‭ ‬ومتجهةً‭ ‬إلى‭ ‬الكيانِ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقد‭ ‬تمَّ‭ ‬استهدافُها‭ ‬بصاروخٍ‭ ‬بحريٍّ‭ ‬مناسب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬صاروخاً‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أصاب‭ ‬الناقلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭.

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وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إنّ‭ ‬السفينة‭ ‬ستريندا،‭ ‬وهي‭ ‬ناقلة‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية،‭ ‬أصيبت‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬بصاروخ‭ ‬مجنّح‭ (‬كروز‭) ‬مضادّ‭ ‬للسفن،‭ ‬وأبلغت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متنها‮»‬‭.‬

ولبّت‭ ‬المدمّرة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬ميْسون‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نداء‭ ‬استغاثة‭ ‬أطلقته‭ ‬السفينة‭ ‬ومدّت‭ ‬لها‭ ‬يد‭ ‬العون‭. ‬

في‭ ‬باريس،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الجيوش‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬سفينة‭ ‬فرنسية‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بدورية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أسقطت‭ ‬الاثنين‭ ‬مسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬تهدد‭ ‬الناقلة‭ ‬نفسها‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الفرقاطة‭ ‬‮«‬لانجدوك‮»‬‭ ‬متعدّدة‭ ‬المهام‭ ‬‮«‬اعترضت‭ ‬ودمرت‭ ‬مسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬تهدد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ (‬الناقلة‭) ‬ستريندا‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬تموضعت‭ ‬لحماية‭ ‬الناقلة،‭ ‬وحالت‭ ‬دون‭ ‬محاولة‭ ‬اختطاف‭ ‬السفينة‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬النرويجية‭ ‬المالكة‭ ‬للسفينة‭ ‬جي‭ ‬لودفيغ‭ ‬موينكلز‭ ‬ريديري‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الهندية‭.

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وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬ماليزيا‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬محملة‭ ‬بالمواد‭ ‬الخام‭ ‬للوقود‭ ‬الحيوي،‭ ‬تتجه‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الناقلة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬144‭ ‬متراً‭ ‬وبنيت‭ ‬في‭ ‬2006،‭ ‬تبحر‭ ‬باتجاه‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬حين‭ ‬أصابها‭ ‬الصاروخ‭. ‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬لملكية‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬إدارتها‭ ‬بإسرائيل‭. ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬ترشيحها‭ ‬مبدئيًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستأجريها‭ ‬لنقل‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أشدود‭ ‬في‭ ‬يناير‮»‬‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬الإلغاء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬نجحتْ‭ ‬خلالَ‭ ‬اليومينِ‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬منعِ‭ ‬مرورِ‭ ‬عدةِ‭ ‬سُفُنِ‭ ‬استجابتْ‭ ‬لتحذيراتِ‭ ‬القواتِ‭ ‬البحريةِ‭ ‬اليمنيةِ‭ ‬ولم‭ ‬تلجأْ‭ ‬لاستهدافِ‭ ‬السفينةِ‭ ‬النرويجيةِ‭... ‬إلا‭ ‬بعدَ‭ ‬رفضِ‭ ‬طاقمِها‭ ‬كافةَ‭ ‬النداءاتِ‭ ‬التحذيرية‮»‬‭. ‬