((52 نقطة)) من محترفيه الثلاثةالمحرق يجهز على الريان القطري في ((السوبر ليغ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المحرق فوزا ثمينا خارج أرضه على مستضيفه الريان القطري بنتيجة 79/65 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
ورفع المحرق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر الكويت برصيد 6 نقاط، فيما تراجع الريان إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبقي الأهلي السعودي رابعا برصيد 3 نقاط، واقترب المحرق من التأهل الى الدور الثاني مع تبقي ثلاث جولات حاسمة.
ويلعب المحرق مباراته الرابعة في دولة الكويت حينما يحل ضيفا على المتصدر فريق الكويت في 8 يناير القادم.
وجاءت نتائج الفترات: (22/16)، (24/18)، (13/13)، (20/18)، وبرز من المحرق الثلاثي المحترف من أمريكا رشاد جيمس 20 نقطة وتايلور ويلكرسون 19 نقطة وأوستن داي 13 نقطة وبدر عبدالله 11 نقطة ومحمد ناصر 6 نقاط وعلي شكر الله 6 نقاط.
وقدم المحرق مستوى مميزا وفرض سيطرته وتفوقه على مجريات اللقاء بفضل اللعب الجماعي والتركيز الدفاعي والهجومي، واستفاد المحرق كثيرا من تعاقده مع المحترف الثالث رشاد جيمس الذي تمكن من تسجيل 20 نقطة.
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