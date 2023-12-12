((52 نقطة)) من محترفيه الثلاثةالمحرق يجهز على الريان القطري في ((السوبر ليغ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬مستضيفه‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬79‭/‬65‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الكويت‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬الريان‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬واقترب‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬حاسمة‭.‬

ويلعب‭ ‬المحرق‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭.‬‮

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وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬22/16‭)‬،‭ (‬24/18‭)‬،‭ (‬13/13‭)‬،‭ (‬20/18‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الثلاثي‭ ‬المحترف‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬رشاد‭ ‬جيمس‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وتايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وأوستن‭ ‬داي‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وقدم‭ ‬المحرق‭ ‬مستوى‭ ‬مميزا‭ ‬وفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬وتفوقه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬بفضل‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والتركيز‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬واستفاد‭ ‬المحرق‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الثالث‭ ‬رشاد‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬