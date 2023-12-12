هجوم الأهلي يحسم مواجهة المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يدين‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬حسمه‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ضاربوه‭ ‬بقيادة‭ ‬الثنائي‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭.‬

وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬26‭-‬16 ‭,‬ ‭ ‬25-21،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬توماس‭ ‬غولو‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬لقطات‭ ‬هجومية‭ ‬وروحا‭ ‬حماسية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث،‭ ‬ليحصل‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬قاد‭ ‬المباراة‭ ‬الدوليان‭ ‬منير‭ ‬مكي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭.‬

لعبت‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬مختلفة‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سيطرة‭ ‬الليبرو‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخلفية‭.‬

وعاد‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬الذي‭ ‬انهاه‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬بلعبة‭ ‬‮«‬بايب‮»‬،‭ ‬وحالت‭ ‬أخطاء‭ ‬المحرق‭ ‬فيه‭ ‬دون‭ ‬جر‭ ‬المباراة‭ ‬لشوط‭ ‬رابع،‭ ‬وقد‭ ‬دفع‭ ‬المحرق‭ ‬ثمن‭ ‬أخطاء‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬مما‭ ‬اضطر‭ ‬لتغيير‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬وحسن‭ ‬الحداد‭.‬