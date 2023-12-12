هجوم الأهلي يحسم مواجهة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يدين الأهلي في حسمه لقاء المحرق إلى الفاعلية الهجومية التي قدمها ضاربوه بقيادة الثنائي ناصر عنان وعلي إبراهيم.
وكان الأهلي قد تفوق على المحرق في مباراة ختام الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 26-16 , 25-21، 25-22، في اللقاء الذي احتضنته صالة عيسى بن راشد في الرفاع وشهد مشاركة محترف صفوف المحرق توماس غولو الذي قدم لقطات هجومية وروحا حماسية خاصة في الشوط الثالث، ليحصل بهذه النتيجة الأهلي على أول ثلاث نقاط، قاد المباراة الدوليان منير مكي «أول» ومحمد منصور «ثان».
لعبت الفاعلية الهجومية التي قدمها الأهلي من مختلفة مراكز اللعب الهجومية دورها في ظل سيطرة الليبرو أيمن هرونة على كل شاردة وواردة في المنطقة الخلفية.
وعاد المحرق في الشوطين الثاني والثالث هذا الأخير كان أفضل أشواط المباراة الذي انهاه ناصر عنان بلعبة «بايب»، وحالت أخطاء المحرق فيه دون جر المباراة لشوط رابع، وقد دفع المحرق ثمن أخطاء ضاربي الأطراف مما اضطر لتغيير الثنائي أحمد عيسى وحسن الحداد.
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