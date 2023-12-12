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بمشاركة ثمانية أنديةاليوم.. انطلاق دوري الاتحاد للكرة الطائرة

12/12/2023 7:23:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تستقبل‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬مباراتين،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬البسيتين‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬والمعامير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساء‭.‬

ويمثل‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬وهي‭: ‬البسيتين‭ ‬والدير‭ ‬والمعامير‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬والشباب‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬والتضامن‭ ‬وعالي‭.‬


البسيتين‭ ‬ x ‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭:‬

يضع‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬اعتباره‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬وصيف‭ ‬لقب‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وهم‭ ‬يواجهون‭ ‬منافسا‭ (‬اتحاد‭ ‬الريف‭) ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬لهم‭ ‬حجر‭ ‬عثرة،‭ ‬خاصة‭ ‬أنّ‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬أبناء‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬قد‭ ‬منحت‭ ‬عناصره‭ ‬تجربة‭ ‬وثقة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬مبارياتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬قد‭ ‬ضربها‭ ‬التراجع‭. ‬


بني‭ ‬جمرة x ‭ ‬المعامير‭:‬

يدخل‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬المباراة‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬والفريق‭ ‬قدّم‭ ‬مستويات‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬نالت‭ ‬استحسان‭ ‬المتابعين‭ ‬والفنيين،‭ ‬ويتمنى‭ ‬محبو‭ ‬الفريق‭ ‬وأنصاره‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬يتأثر‭ ‬الفريق‭ ‬بنغمة‭ ‬الإحباط‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬الذي‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬منه‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬المعامير‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬نصف‭ ‬مأموريته‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بالمستحيلة،‭ ‬ولكنها‭ ‬أقرب‭ ‬للصعوبة‭ ‬متى‭ ‬لم‭ ‬يتخلّص‭ ‬من‭ ‬أدائه‭ ‬السلبي‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬فمدربه‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬قام‭ ‬بعدة‭ ‬محاولات‭ ‬وتجارب‭ ‬لإعادة‭ ‬زملاء‭ ‬أحمد‭ ‬وحيد‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الصواب،‭ ‬والمعاميريون‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬أنفسهم‭ ‬خاصة‭ ‬وأنّ‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭.‬


كلام‭ ‬مدربين‭ ‬

وصف‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بأنّ‭ ‬استعدادهم‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأيّ‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬أو‭ ‬لاحقة،‭ ‬وأنهم‭ ‬سيدخلون‭ ‬المباراة‭ ‬لأجل‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارهم‭ ‬الأول،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬عناصره‭ ‬مستواها‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬خلال‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬فهم‭ ‬يعملون‭ ‬ويجتهدون‭ ‬ويتمنون‭ ‬التوفيق‭.‬

وعن‭ ‬استعداد‭ ‬البسيتين‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭: ‬لقد‭ ‬تضمنت‭ ‬تدريبات‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة‭ ‬للمباراة‭ ‬تحفيظ‭ ‬اللاعبين‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعتنا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬خاض‭ ‬فريقه‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الفتح‭ ‬السعودي‭ ‬المتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الذي‭ ‬سيشكل‭ ‬حافزا‭ ‬للفريق‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬إصابة‭ ‬بعض‭ ‬عناصره‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سيعول‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬المتاحة‭ ‬التي‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬طموحها‭ ‬ورغبتها‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬نفسها‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬فريقه‭ ‬مستوى‭ ‬مغايرا‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

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