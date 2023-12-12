بمشاركة ثمانية أنديةاليوم.. انطلاق دوري الاتحاد للكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم منافسات دوري الاتحاد للكرة الطائرة، إذ تستقبل صالة عيسى بن راشد في الرفاع مباراتين، يلعب في الأولى فريقا البسيتين واتحاد الريف في الساعة 6 مساء، يعقبها مباشرة لقاء فريقي بني جمرة والمعامير في الساعة 7.30 مساء.
ويمثل دوري الاتحاد ثمانية أندية وهي: البسيتين والدير والمعامير وبني جمرة والشباب واتحاد الريف والتضامن وعالي.
البسيتين x اتحاد الريف:
يضع البسيتين في عين اعتباره ابتداء من مباراة هذا المساء أنه كان وصيف لقب 2022-2023، ومن هذا المنطلق يتطلب من عناصر يوسف الحايكي وضع كل ذلك وهم يواجهون منافسا (اتحاد الريف) ينتظر أن يشكل لهم حجر عثرة، خاصة أنّ المباريات الخمس التي خاضها أبناء اتحاد الريف في دوري عيسى بن راشد العام قد منحت عناصره تجربة وثقة في آن واحد رغم أنّ عناصر جاسم حسن في مبارياتها الأخيرة قد ضربها التراجع.
بني جمرة x المعامير:
يدخل بني جمرة المباراة دفاعا عن اللقب الذي حصل عليه خلال منافسات الموسم المنصرم بعد تفوقه على فريق البسيتين في المباراة النهائية، والفريق قدّم مستويات خلال منافسات دوري عيسى بن راشد نالت استحسان المتابعين والفنيين، ويتمنى محبو الفريق وأنصاره أنّ لا يتأثر الفريق بنغمة الإحباط جراء عدم صعوده إلى الدور السداسي الذي قاب قوسين أو أدنى منه.
على مستوى المعامير الذي لن نصف مأموريته خلال المباراة بالمستحيلة، ولكنها أقرب للصعوبة متى لم يتخلّص من أدائه السلبي الذي سجله في أغلب مباريات دوري عيسى بن راشد العام، فمدربه محمد جلال قام بعدة محاولات وتجارب لإعادة زملاء أحمد وحيد قائد الفريق إلى الطريق الصواب، والمعاميريون يتطلب منهم فتح صفحة جديدة مع أنفسهم خاصة وأنّ المواجهات في المسابقة لن تكون سهلة.
كلام مدربين
وصف محمد جابر مدرب بني جمرة بأنّ استعدادهم لمباراة اليوم لا يختلف عن الاستعداد لأيّ مباراة سابقة أو لاحقة، وأنهم سيدخلون المباراة لأجل تحقيق انتصارهم الأول، متمنيا أن تقدم عناصره مستواها الطبيعي الذي سجلته خلال مسابقة دوري عيسى بن راشد العام، فهم يعملون ويجتهدون ويتمنون التوفيق.
وعن استعداد البسيتين لمباراة اليوم أمام اتحاد الريف قال مدربه يوسف الحايكي: لقد تضمنت تدريبات فريقه خلال الأيام السابقة للمباراة تحفيظ اللاعبين نقاط القوة والضعف عن الفريق المنافس من خلال متابعتنا له في أكثر من مباراة، زد على ذلك خاض فريقه مباراة ودية أمام فريق الفتح السعودي المتواجد حاليا في البحرين، وأنهم يبحثون عن الفوز في المباراة الذي سيشكل حافزا للفريق خلال المباريات القادمة.
ولفت مدرب اتحاد الريف جاسم حسن إلى أنّ فريقه يعاني من بعض إصابة بعض عناصره إلا أنه سيعول على العناصر المتاحة التي يثق في طموحها ورغبتها في إثبات نفسها متمنيا أن يقدم فريقه مستوى مغايرا عن المستوى الذي قدمه في المباريات الأخيرة من منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة.
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