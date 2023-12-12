علي عاشور يقود الخالدية رسميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي الخالدية بشكلٍ رسمي تعاقده مع المدرب الوطني علي عاشور لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الجزائري ميلود حمدي الذي أعفي من منصبه بالتراضي.
وجرى توقيع العقد الرسمي مع عاشور في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود جناحي، حيث سيشرف الكابتن علي عاشور على الفريق حتى نهاية الموسم بمساعدة سيد محمود جلال وحسين علي بيليه.
ويسعى الخالدية من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز حضوره في المنافسات المحلية، والحفاظ على لقبه بطلًا لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
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