Wednesday, 13 December 2023 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علي عاشور يقود الخالدية رسميا

12/12/2023 7:23:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بالتراضي‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمود‭ ‬جناحي،‭ ‬حيث‭ ‬سيشرف‭ ‬الكابتن‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بمساعدة‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬جلال‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬بيليه‭.‬

ويسعى‭ ‬الخالدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاقد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بطلًا‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

MENAFN12122023000055011008ID1107583559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث