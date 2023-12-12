علي عاشور يقود الخالدية رسميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بالتراضي‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمود‭ ‬جناحي،‭ ‬حيث‭ ‬سيشرف‭ ‬الكابتن‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بمساعدة‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬جلال‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬بيليه‭.‬

ويسعى‭ ‬الخالدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاقد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بطلًا‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬