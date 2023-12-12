إعلان قائمة جياد السباق العاشر للخيلمشاركات قوية للفوز بكؤوس خالد بن حمد وأنجاله وكأس العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد غدٍ الجمعة السباق العاشر لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموه الكرام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة، بجانب كأس العيد الوطني «برعاية وزارة شؤون الإعلام»، وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
ويعتبر سباق كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأنجال سموه من السباقات المميزة في موسم سباقات الخيل، وعادة ما يشهد مشاركة مجموعة من الجياد القوية سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية والتي تتحفز للمنافسة القوية والمثيرة على الفوز بالكؤوس والجوائز المالية الكبيرة المخصصة في الأشواط للسباق.
وشهدت قائمة الجياد المشاركة 65 جواداً بعد إجراء التداخيل النهائية للجياد أمس، وذلك على النحو التالي:
الشوط الأول يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد جميع الدرجات والمبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد «كحيلان عافص 1708 – كحيلة العاديات 1782 – مصنان 1811 – طويسان 1762 – مصنان 1781».
الشوط الثاني يقام على كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «لهايب – بورتوفينو – كوين ياسمين – ثريفر».
الشوط الثالث يقام على كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن «نتاج محلي» مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «ستريكتلي – دارك سبيس – شقردي – أرياف – مقصود – ذا بوي وندر – استشارة – بوديكا – أب تو يو أور داون تومي – أستارا – سايلنت مارج – بوش بليس – سلي لانتش – المزيونة – مرجانيه».
الشوط الرابع يقام على كأس سمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد «تاريخ – كيب هورن – دلايل – أصلان – أطلسي – سكربلس – كامبولينا – جباره - كابريكورنس – هير كوليس – ميوزيك دي لانوي – بيتر بيرفكت».
الشوط الخامس يقام على كأس سمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة للجياد المبتدئات «مستورد» مسافة 2000 متر وبمشاركة الجياد «بريف ذا ستورم – روزفلتس قريت – دارك جايد – الوسمي – غيمي شيلتر – هوتست وود – رونا هوليك – سنغ إن كراف».
الشوط السادس يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد «باي لاين – أهدب – بوندس بوي – إكوسيستم – ماسامان – ميهمنتو – ذا كوفكس كيد».
الشوط السابع يقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «بفرزون – ريبل آت داون – أمان – ديريرين – إدوارد كورنيلوس – فايتر بايلوت – برنس أوف نابلس – فانغارد ستار – أوشن ستار».
الشوط الثامن والأخير يقام على كأس العيد الوطني «برعاية وزارة شؤون الإعلام» لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 2400 متر وبمشاركة الجياد «غلين سافاج – رايون بور – طوارق – ويت فور إفر – زاغاتو».
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