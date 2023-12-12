إعلان قائمة جياد السباق العاشر للخيلمشاركات قوية للفوز بكؤوس خالد بن حمد وأنجاله وكأس العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكؤوس‭ ‬أنجال‭ ‬سموه‭ ‬الكرام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بجانب‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭. ‬

ويعتبر‭ ‬سباق‭ ‬كؤوس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأنجال‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬سواء‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬النتاج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬تتحفز‭ ‬للمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬والمثيرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالكؤوس‭ ‬والجوائز‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬المخصصة‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬للسباق‭.

‬وشهدت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬65‭ ‬جواداً‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية‭ ‬للجياد‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬من‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كحيلان‭ ‬عافص‭ ‬1708‭ ‬ – ‭ ‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1782‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1811‭ ‬ – ‭ ‬طويسان‭ ‬1762‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1781‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬لهايب‭ ‬ – ‭ ‬بورتوفينو‭ ‬ – ‭ ‬كوين‭ ‬ياسمين‭ ‬ – ‭ ‬ثريفر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ستريكتلي‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬سبيس‭ ‬ – ‭ ‬شقردي‭ ‬ – ‭ ‬أرياف‭ ‬ – ‭ ‬مقصود‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬بوي‭ ‬وندر‭ ‬ – ‭ ‬استشارة‭ ‬ – ‭ ‬بوديكا‭ ‬ – ‭ ‬أب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬أور‭ ‬داون‭ ‬تومي‭ ‬ – ‭ ‬أستارا‭ ‬ – ‭ ‬سايلنت‭ ‬مارج‭ ‬ – ‭ ‬بوش‭ ‬بليس‭ ‬ – ‭ ‬سلي‭ ‬لانتش‭ ‬ – ‭ ‬المزيونة‭ ‬ – ‭ ‬مرجانيه‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬ – ‭ ‬كيب‭ ‬هورن‭ ‬ – ‭ ‬دلايل‭ ‬ – ‭ ‬أصلان‭ ‬ – ‭ ‬أطلسي‭ ‬ – ‭ ‬سكربلس‭ ‬ – ‭ ‬كامبولينا‭ ‬ – ‭ ‬جباره‭ - ‬كابريكورنس‭ ‬ – ‭ ‬هير‭ ‬كوليس‭ ‬ – ‭ ‬ميوزيك‭ ‬دي‭ ‬لانوي‭ ‬ – ‭ ‬بيتر‭ ‬بيرفكت‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‭ ‬ – ‭ ‬روزفلتس‭ ‬قريت‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬جايد‭ ‬ – ‭ ‬الوسمي‭ ‬ – ‭ ‬غيمي‭ ‬شيلتر‭ ‬ – ‭ ‬هوتست‭ ‬وود‭ ‬ – ‭ ‬رونا‭ ‬هوليك‭ ‬ – ‭ ‬سنغ‭ ‬إن‭ ‬كراف‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‭ ‬ – ‭ ‬أهدب‭ ‬ – ‭ ‬بوندس‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬إكوسيستم‭ ‬ – ‭ ‬ماسامان‭ ‬ – ‭ ‬ميهمنتو‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬كوفكس‭ ‬كيد‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بفرزون‭ ‬ – ‭ ‬ريبل‭ ‬آت‭ ‬داون‭ ‬ – ‭ ‬أمان‭ ‬ – ‭ ‬ديريرين‭ ‬ – ‭ ‬إدوارد‭ ‬كورنيلوس‭ ‬ – ‭ ‬فايتر‭ ‬بايلوت‭ ‬ – ‭ ‬برنس‭ ‬أوف‭ ‬نابلس‭ ‬ – ‭ ‬فانغارد‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬أوشن‭ ‬ستار‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬غلين‭ ‬سافاج‭ ‬ – ‭ ‬رايون‭ ‬بور‭ ‬ – ‭ ‬طوارق‭ ‬ – ‭ ‬ويت‭ ‬فور‭ ‬إفر‭ ‬ – ‭ ‬زاغاتو‮»‬‭.‬