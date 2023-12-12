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منظمة بريف تكثف التحضيرات لإقامة الحدث الأكبرعياد يقود فريق البحرين في BRAVE CF 80

12/12/2023 7:23:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كثفت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬استعدادا‭ ‬لإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5-‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتسعى‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬لإبراز‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليا‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقامة‭ ‬نزال‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بوزن‭ ‬الديك‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬البطل‭ ‬الأمريكي‭ ‬خوسيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي،‭ ‬وكذلك‭ ‬عودة‭ ‬البطل‭ ‬الأردني‭ ‬جراح‭ ‬السيلاوي‭ ‬الى‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬يجمعه‭ ‬مع‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬أفراموفيك‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط،‭ ‬كما‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬نزالات‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬العرب‭ ‬ومقاتلي‭ ‬بريطانيا‭ ‬وايرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬


‭*‬ عياد‭ ‬يقود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين ‭*‬

يقود‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬ MMA ‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلو‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيرلندا‭.‬

وسيكون‭ ‬عياد‭ ‬متصدرا‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬والفريق‭ ‬البريطاني‭ ‬الايرلندي،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬9‭ ‬مقاتلين،‭ ‬هم‭: ‬أحمد‭ ‬لبان‭ ‬‮«‬لبنان،‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬السوبر‮»‬،‭ ‬محمود‭ ‬سيبي‭ ‬‮«‬مصر،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬فوق‭ ‬الممتاز‮»‬،‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭ ‬‮«‬الأردن،‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‮»‬،‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‮»‬‭ ‬وعبدالله‭ ‬اليعقوب‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬والايرلندي،‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز‭ ‬‮«‬ايرلندا،‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‮»‬،‭ ‬جاك‭ ‬جرانت‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬أوسكار‭ ‬أونسورث‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬دين‭ ‬جارنيت‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‮»‬،‭ ‬وستيفانو‭ ‬كاتاكولي‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‮»‬‭.‬


‭*‬ فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬للمقاتل‭ ‬عياد ‭*‬

وسيكون‭ ‬المقاتل‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬امام‭ ‬فرصة‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬لترك‭ ‬بصمة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬نحو‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬80‭. ‬

ويواجه‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬‮«‬30‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬خصمه‭ ‬المقاتل‭ ‬الايرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬عياد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬لتجاوز‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التأهيل‭ ‬المكثف‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬والتحضيرات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إثبات‭ ‬وجوده‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬مهم‭ ‬وثمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬


‭*‬ متعطش‭ ‬للانتصار‭..‬ ‭*‬

أكد‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬يجمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬الايرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬عياد‭: ‬‮«‬سأخوض‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬بنية‭ ‬كبيرة‭ ‬للفوز،‭ ‬فأنا‭ ‬متعطش‭ ‬للانتصار‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬هدفي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭. ‬سأشارك‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبين‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬لخصمه‭ ‬بالفوز‭ ‬والاحتفال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويعد‭ ‬المقاتل‭ ‬عياد‭ ‬أحد‭ ‬ابرز‭ ‬المقاتلين‭ ‬بفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الذين‭ ‬انجبتهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويُعرف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬أنه‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬النجاحات‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬مروعة‭ ‬والتي‭ ‬دفعته‭ ‬للغياب‭ ‬الطويل‭ ‬عن‭ ‬حلبات‭ ‬النزال‭.‬


‭*‬ حرب‭ ‬التصريحات‭ ‬

بين‭ ‬شورتي‭ ‬ونديبيلي ‭*‬

احتدمت‭ ‬التصريحات‭ ‬بين‭ ‬المقاتين‭ ‬الامريمي‭ ‬جوزيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس‭ ‬والمقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي،‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بوزن‭ ‬الديك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ .‬

وقال‭ ‬توريس‭: ‬‮«‬سأمنح‭ ‬نديبيلي‭ ‬العضوية‭ ‬البلاتينية‭ ‬لجميع‭ ‬عمليات‭ ‬الإزالة‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬النزال‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬بأن‭ ‬المقاتل‭ ‬الامريكي‭ ‬يسعى‭ ‬لخوض‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬بقوة‭ ‬وشراسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬مستحق‭ ‬والتفوق‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تعهد‭ ‬نديبيلي‭ ‬ان‭ ‬يرجع‭ ‬المقاتل‭ ‬شورتي‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬خلال‭ ‬تصريحاته‭ ‬انه‭ ‬مستعد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للمواجهة‭ ‬وان‭ ‬هدفه‭ ‬الاول‭ ‬هو‭ ‬هزيمة‭ ‬خصمه‭ ‬وانتزاع‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭.‬


‭*‬ آسيوية‭ ‬الهواة‭ ‬تحدي‭ ‬وإثارة ‭*‬

وتتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاليا‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭. ‬وتواصل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬والمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والتحدي‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭.‬

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