منظمة بريف تكثف التحضيرات لإقامة الحدث الأكبرعياد يقود فريق البحرين في BRAVE CF 80

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كثفت منظمة بريف البحرينية تحضيراتها استعدادا لإقامة بطولة BRAVE CF 80 يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، والتي تأتي ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، الذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF وذلك في الفترة 5- 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وتسعى منظمة بريف لإبراز بطولة BRAVE CF 80 على اعتبار أنها أكبر حدث ضمن فعاليا أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يشهد إقامة نزال على اللقب العالمي بوزن الديك يجمع بين البطل الأمريكي خوسيه «شورتي» توريس المقاتل الجنوب أفريقي نكوسي نديبيلي، وكذلك عودة البطل الأردني جراح السيلاوي الى بطولات BRAVE CF
في هذه النسخة، في نزال يجمعه مع المقاتل السلوفيني أفراموفيك في نزال الوزن المتوسط، كما تشهد هذه النسخة نزالات تجمع بين مقاتلي العرب ومقاتلي بريطانيا وايرلندا الشمالية، هي الاولى من نوعها في بطولات القتال المختلطة في العالم.
* عياد يقود فريق البحرين *
يقود المقاتل البحريني المحترف حسين عياد فريق البحرين في أكبر حدث MMA لهذا العام المتمثل في BRAVE CF 80، حيث يواجه فريق من مقاتلي العرب من بينهم مقاتلو فريق البحرين، فريقا من المقاتلين من المملكة المتحدة وإيرلندا.
وسيكون عياد متصدرا في طريق المواجهات بين الفريق العربي والفريق البريطاني الايرلندي، الى جانب مشاركة 9 مقاتلين، هم: أحمد لبان «لبنان، وزن فوق السوبر»، محمود سيبي «مصر، وزن خفيف فوق الممتاز»، عز الدين الدرباني «الأردن، وزن البانتام»، محمد عباس «البحرين، وزن خفيف»، إضافة إلى محمد السميع «البحرين، وزن الذبابة» وعبدالله اليعقوب «البحرين، وزن البانتام». فيما يشارك من الجانب الإنجليزي والايرلندي، جيرارد بيرنز «ايرلندا، وزن الذبابة»، جاك جرانت «إنجلترا، وزن خفيف للغاية»، أوسكار أونسورث «إنجلترا، وزن خفيف للغاية»، دين جارنيت «إنجلترا، وزن البانتام»، وستيفانو كاتاكولي «إنجلترا، وزن خفيف».
* فرصة حقيقية للمقاتل عياد *
وسيكون المقاتل حسين عياد امام فرصة طال انتظارها لترك بصمة حقيقية في بطولة BRAVE CF . وذلك من خلال قيادة الفريق البحريني نحو الانتصار في النسخة 80.
ويواجه حسين عياد «30 عاما» خصمه المقاتل الايرلندي جيرارد بيرنز، حيث يتطلع عياد في هذا النزال لتجاوز الفترة الصعبة التي قضاها في مرحلة التأهيل المكثف بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الفترة السابقة والتحضيرات الكبيرة، من خلال إثبات وجوده عبر تحقيق انتصار مهم وثمين في هذه البطولة العالمية.
* متعطش للانتصار.. *
أكد المقاتل البحريني حسين عياد عزمه على تحقيق الفوز في النزال الذي يجمعه بالمقاتل الايرلندي جيرارد بيرنر في بطولة BRAVE CF 80 في البحرين.
وقال عياد: «سأخوض هذا النزال بنية كبيرة للفوز، فأنا متعطش للانتصار الذي يعتبر هدفي في هذه المشاركة. سأشارك بمعنويات مرتفعة خاصة وان هذه البطولة تقام على أرض مملكة البحرين وبين الجماهير البحرينية»، مؤكدا أنه لن يسمح لخصمه بالفوز والاحتفال في البحرين.
ويعد المقاتل عياد أحد ابرز المقاتلين بفنون القتال المختلطة الذين انجبتهم مملكة البحرين، ويُعرف عنه في الغالب أنه واحدا من اللاعبين الذين نجحوا في كتابة النجاحات لفنون القتال المختلطة البحرينية في بطولات الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF ، وهو الآن على وشك العودة بقوة بعد تعرضه لإصابة مروعة والتي دفعته للغياب الطويل عن حلبات النزال.
* حرب التصريحات
بين شورتي ونديبيلي *
احتدمت التصريحات بين المقاتين الامريمي جوزيه «شورتي» توريس والمقاتل الجنوب افريقي نكوسي نديبيلي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما على اللقب العالمي بوزن الديك ضمن منافسات بطولة BRAVE CF 80 .
وقال توريس: «سأمنح نديبيلي العضوية البلاتينية لجميع عمليات الإزالة بعد هذا النزال»، حيث يشكل ذلك دلالة واضحة بأن المقاتل الامريكي يسعى لخوض هذا النزال بقوة وشراسة من أجل تحقيق انتصار مستحق والتفوق على خصمه الجنوب أفريقي.
من جهته، تعهد نديبيلي ان يرجع المقاتل شورتي الهزيمة في هذا النزال، مؤكدا خلال تصريحاته انه مستعد بشكل كبير للمواجهة وان هدفه الاول هو هزيمة خصمه وانتزاع اللقب العالمي.
* آسيوية الهواة تحدي وإثارة *
وتتواصل منافسات بطولة آسيا الرابعة لفنون القتال المختلطة التي تحتضنها مملكة البحرين حاليا ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال. وتواصل المنتخبات الوطنية المشاركة تقديم العروض والمستويات الفنية الكبيرة وسط أجواء من الإثارة والتحدي بين المقاتلين.
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