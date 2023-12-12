27 مليونا من عشاق اللعبة يصوتون لنجوم كرة القدمدبي غلوب سوكر: رونالدو وميسي هيمنا على التصويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشفت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز دبي غلوب سوكر المقدمة من نخيل وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليون من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت لتحديد القوائم النهائية لمرشحي جوائز دبي غلوب سوكر 2023. ويُقام حفل توزيع الجوائز في منتجع أتلانتس النخلة في 19 يناير القادم. وفتحت أصوات المشجعين الباب أمام توقعات مشوقة بشأن اللاعبين الذين سيفوزون ضمن القوائم النهائية للجوائز في الـ 20 فئة، ولا سيما جائزة أفضل لاعب التي تزخر بباقة من ألمع نجوم كرة القدم حول العالم.
وانتهت الجولة الأولى من تصويت الجمهور يوم الخميس مع تأكيد المنظمين بأنّ نتائجها ستُعيد إشعال بعضٍ من أبرز المنافسات التي طغت على الساحة خلال الأعوام الأخيرة على أرض الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أنّ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هيمنا على نتائج التصويت لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من نجم مانشستر سيتي إريلينج هالاند ونجم ريال مدريد الصاعد جود بيلينجهام، المرشح للفوز بأربع جوائز، بما فيها أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب ناشئ.
وتصدّر رونالدو، نجم النصر السعودي صاحب الـ 38 عاماً، نتائج التصويت في جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، والتي يتنافس فيها مع كل من ميسي وبيلينجهام ونجم الهلال نيمار ونجم ليفربول محمد صلاح. كما تصدّر النجم البرتغالي القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، إلى جانب كل من كريم بنزيما من نادي الاتحاد، ورياض محرز من نادي الأهلي السعودي، وسالم الدوسري من نادي الهلال، ومحمد الشناوي من النادي الأهلي المصري.
وتطلق جوائز دبي غلوب سوكر 2023 أيضاً جائزة أفضل نادي في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، والتي تشهد ترشيح نادي الأهلي المصري، الفائز بالدوري المصري الممتاز 43 مرة، إضافة للأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي. ونجح مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للنادي الأهلي المصري، في قيادة الفريق لحصد خمسة ألقاب خلال فترة قصيرة لم تتجاوز العشرة أشهر، بما فيها تعزيز رقمه القياسي بإضافة اللقب الـ 11 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى خزائن النادي.
ولم يكن مفاجئاً وصول كولر إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل مدرب، إلى جانب كل من كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد، وبيب جوارديولا من مانشستر سيتي، ولوتشيانو سباليتي الفائز بقلب الدوري الإيطالي الممتاز مع نابولي. كما جاءت أندية المدربين الثلاثة، بالإضافة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس، ضمن القائمة النهائية المكونة من عشرة مرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.
ومن ناحية أخرى، تضم القائمة النهائية للمرشحات بالفوز بجائزة أفضل لاعبة مجموعة مميزة من اللاعبات، بمن فيهن نجمة منتخب إسبانيا والفائزة بكأس العالم أيتانا بونماتي، والنيجيرية عزيزات أوشوالا والكولومبية ليندا كايسيدو، إضافة إلى ثلاث من نجمات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ماري إيربس (مانشستر يونايتد) وأماندا إليستيت (أرسنال) وسام كير (تشيلسي). وينضم فريق نادي برشلونة للسيدات إلى قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، إلى جانب من أرسنال وتشيلسي وبايرن ميونيخ وروما. وبدوره، ينضم النجم المغربي ياسين بونو، الذي يُمثل نادي الهلال من الدوري السعودي الممتاز، إلى القائمة النهائية للمرشحين الستة بالفوز بجائزة أفضل حارس مرمى مع كل من إيدرسون من مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا من ريال مدريد.
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