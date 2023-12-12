27 مليونا من عشاق اللعبة يصوتون لنجوم كرة القدمدبي غلوب سوكر: رونالدو وميسي هيمنا على التصويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجوائز‭ ‬دبي‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬نخيل‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬لتحديد‭ ‬القوائم‭ ‬النهائية‭ ‬لمرشحي‭ ‬جوائز‭ ‬دبي‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر‭ ‬2023‭. ‬ويُقام‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬أتلانتس‭ ‬النخلة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭. ‬وفتحت‭ ‬أصوات‭ ‬المشجعين‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬توقعات‭ ‬مشوقة‭ ‬بشأن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬سيفوزون‭ ‬ضمن‭ ‬القوائم‭ ‬النهائية‭ ‬للجوائز‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬فئة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بباقة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

وانتهت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تصويت‭ ‬الجمهور‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬المنظمين‭ ‬بأنّ‭ ‬نتائجها‭ ‬ستُعيد‭ ‬إشعال‭ ‬بعضٍ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬وليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬هيمنا‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬التصويت‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إريلينج‭ ‬هالاند‭ ‬ونجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الصاعد‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام،‭ ‬المرشح‭ ‬للفوز‭ ‬بأربع‭ ‬جوائز،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ناشئ‭.‬

وتصدّر‭ ‬رونالدو،‭ ‬نجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬صاحب‭ ‬الـ‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ ‬نتائج‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترشيحه‭ ‬فيها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير،‭ ‬والتي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميسي‭ ‬وبيلينجهام‭ ‬ونجم‭ ‬الهلال‭ ‬نيمار‭ ‬ونجم‭ ‬ليفربول‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭. ‬كما‭ ‬تصدّر‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كريم‭ ‬بنزيما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ورياض‭ ‬محرز‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي،‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الهلال،‭ ‬ومحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭.‬

وتطلق‭ ‬جوائز‭ ‬دبي‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر‭ ‬2023‭ ‬أيضاً‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬ترشيح‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬الفائز‭ ‬بالدوري‭ ‬المصري‭ ‬الممتاز‭ ‬43‭ ‬مرة،‭ ‬إضافة‭ ‬للأندية‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثة‭ ‬النصر‭ ‬والاتحاد‭ ‬والهلال،‭ ‬ونادي‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭. ‬ونجح‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬السويسري‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬لحصد‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬العشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بإضافة‭ ‬اللقب‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬خزائن‭ ‬النادي‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬مفاجئاً‭ ‬وصول‭ ‬كولر‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وبيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬ولوتشيانو‭ ‬سباليتي‭ ‬الفائز‭ ‬بقلب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭. ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬أندية‭ ‬المدربين‭ ‬الثلاثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬فلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬ليبرتادوريس،‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادي‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬للرجال‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تضم‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحات‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبات،‭ ‬بمن‭ ‬فيهن‭ ‬نجمة‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬والفائزة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي،‭ ‬والنيجيرية‭ ‬عزيزات‭ ‬أوشوالا‭ ‬والكولومبية‭ ‬ليندا‭ ‬كايسيدو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬نجمات‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬للسيدات،‭ ‬ماري‭ ‬إيربس‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭) ‬وأماندا‭ ‬إليستيت‭ (‬أرسنال‭) ‬وسام‭ ‬كير‭ (‬تشيلسي‭). ‬وينضم‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬للسيدات‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادي‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬للسيدات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشيلسي‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وروما‭. ‬وبدوره،‭ ‬ينضم‭ ‬النجم‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو،‭ ‬الذي‭ ‬يُمثل‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬الممتاز،‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬الستة‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيدرسون‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬وتيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬