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لياو أملُ ميلان بالتأهّل لثمن النهائي

12/12/2023 7:23:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعود‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬محاولة‭ ‬لبطل‭ ‬أوروبا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬لبلوغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭.‬

وغاب‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬مباريات‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية،‭ ‬لكن‭ ‬ميلان‭ ‬يبدو‭ ‬واثقاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جناحه‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬للمشاركة‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سانت‭ ‬جايمس‭ ‬بارك‭ ‬وتكرار‭ ‬عرضه‭ ‬الساحر‭ ‬ضد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬حين‭ ‬سجّل‭ ‬هدفاً‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬اللومباردي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ولا‭ ‬يُقدّم‭ ‬لياو‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬أفضل‭ ‬مواسمه‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬أداءه‭ ‬غير‭ ‬منتظمٍ،‭ ‬فلم‭ ‬يُسجّل‭ ‬سوى‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬كما‭ ‬صنع‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬الـ«روسونيري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنّه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬حالةٍ‭ ‬جيدةٍ‭ .‬

وسيحتاج‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬لياو‭ ‬التي‭ ‬عرقلت‭ ‬حظوظ‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بالتأهّل‭ ‬لثمن‭ ‬النهائي‭ ‬باكراً،‭ ‬وبات‭ ‬أمام‭ ‬خطر‭ ‬الإقصاء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬ملكيته‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭.‬

وبعد‭ ‬هدفه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬قال‭ ‬لياو‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬انتقاد‭ ‬مستواه‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬المشجّعين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الانتقادات‭ ‬تدفعني‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد،‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬لأنني‭ ‬سأردّ‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ويحتاج‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الأحد،‭ ‬وخسارة‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند،‭ ‬فيما‭ ‬سيحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ليتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬وعدم‭ ‬خسارة‭ ‬باريس‭. ‬واعتبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬ياسين‭ ‬عدلي‭ ‬لاعب‭ ‬ميلان‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬‮«‬اثنين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمائة‭ ‬للتأهّل،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أمرٌ‭ ‬صعب‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ميلان‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬0‭-‬3‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬وبات‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التفوّق‭ ‬عليه‭ ‬بالنقاط‭ ‬للتأهّل‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية،‭ ‬وهو‭ ‬مُهدّدٌ‭ ‬أيضاً‭ ‬بالإقصاء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬القاريّة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حلوله‭ ‬رابعاً‭.‬


بيولي‭ ‬في‭ ‬خطر

ويُعاني‭ ‬ميلان‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬أخيراً‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬ليتّسع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدّر‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بإقالة‭ ‬المدرب‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭.‬

ويتمتّع‭ ‬بيولي‭ ‬بعلاقةٍ‭ ‬جيدّةٍ‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وشركة‭ ‬ريد‭ ‬بيرد‭ ‬كابيتال‭ ‬بارتنرز‭ ‬الأمريكية‭ ‬المالكة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬مراتب‭ ‬متقدّمة،‭ ‬ففاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬كما‭ ‬احتل‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬سبقه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أقصيَ‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إنتر‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بمجموع‭ ‬المباراتين‭.‬

ويتعامل‭ ‬بيولي‭ ‬بشكلٍ‭ ‬جيّدٍ‭ ‬مع‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬السويدي‭ ‬زلاتان‭ ‬إبراهيموفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المدرب‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬لاعباً‭ ‬قبل‭ ‬اعتزاله‭ ‬ثمّ‭ ‬تعيينه‭ ‬كمستشار‭ ‬و«شريك‭ ‬تشغيلي‮»‬‭ ‬لـ«محفظة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الرياضية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والترفيهية‮»‬‭ ‬لشركة‭ ‬ريد‭ ‬بيرد‭.‬

واعتبر‭ ‬فابيو‭ ‬كابيلو‭ ‬مدرّب‭ ‬ميلان‭ ‬السابق‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬عاد‭ ‬إبراهيموفيتش‭ ‬إلى‭ ‬ميلان‭ ‬كلاعب‭ ‬ترك‭ ‬أثراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مسموحاً‭ ‬له‭ (‬إبراهيموفيتش‭) ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬أو‭ ‬مساعدة‭ ‬بيولي،‭ ‬ولا‭ ‬نعلم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ (‬كمستشار‭) ‬سيُضعف‭ ‬سلطة‭ ‬المدرب‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬ميلان‭ ‬سوى‭ ‬ثلاث‭ ‬مرّات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التوقّف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬تعرّض‭ ‬للانتقاد‭ ‬من‭ ‬المشجّعين،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تساعده‭ ‬إصابات‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭.‬

وسيضطر‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬الفرنسي‭ ‬تيو‭ ‬هرنانديز‭ ‬إلى‭ ‬شغل‭ ‬مركز‭ ‬زميله‭ ‬فيكايو‭ ‬توموري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته،‭ ‬ما‭ ‬يُصعّب‭ ‬المهمّة‭ ‬الهجوميّة‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬لياو‭ ‬ليقوم‭ ‬بالـ«معجزة‮»‬‭ ‬للتأهّل‭.‬


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