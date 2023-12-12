استقالة رئيس رابطة الدوري اليوناني بعد أعمال العنف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أثينا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استقال‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬اليوناني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فانغيليس‭ ‬ماريناكيس‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬خيّمت‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وكتب‭ ‬إيفانغيلوس‭ ‬‮«‬فانغيليس‮»‬‭ ‬ماريناكيس،‭ ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬أولمبياكوس،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديّ‭ ‬الوقت‭ ‬ولا‭ ‬الرغبة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬أقوال‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مع‭ ‬أفعالهم‮»‬‭. ‬ويملك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاماً‭ ‬أيضاً‭ ‬نادي‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وتأتي‭ ‬الاستقالة‭ ‬غداة‭ ‬سلسلة‭ ‬اجراءات‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬المحافظة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمواجهة‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الرياضة‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقرّرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإثنين‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭.‬

تابع‭ ‬ماريناكيس‭ ‬أدين‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف،‭ ‬أكان‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬سعيه‭ ‬لانقاذ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اليونانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬الجرمية‭ ‬التي‭ ‬تقتلها‮»‬‭. ‬وسيتم‭ ‬أيضاً‭ ‬وضع‭ ‬كاميرات‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬وأنظمة‭ ‬دخول‭ ‬إلكترونية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هويات‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الملاعب،‭ ‬وفقاً‭ ‬للحكومة‭.‬

وكان‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بافلوس‭ ‬ماريناكيس‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬أعوام‭ ‬عديدة،‭ ‬ارتكب‭ ‬مجرمون‭ ‬يتظاهرون‭ ‬بأنهم‭ ‬مشجعون‭ ‬جرائم‭ ‬خطيرة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭ ‬وحالات‭ ‬قتل‮»‬‭. ‬والخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أصيب‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬بفخذه‭ ‬نتيجة‭ ‬إلقاء‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬أوقف‭ ‬لاحقاً‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‮»‬،‭ ‬قنبلة‭ ‬دخانية،‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباراة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بين‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬وباناثينايكوس‭.‬

وتعاني‭ ‬الرياضة‭ ‬اليونانية‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬الشغب،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وفي‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬تصبح‭ ‬المدرجات‭ ‬مسرحاً‭ ‬لتنفيس‭ ‬الغضب‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬الأندية‭ ‬المتنافسة‭.‬

وانتقد‭ ‬ماريناكيس‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الأشخاص‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يسميهم،‭ ‬بعدم‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬كبح‭ ‬جماح‭ ‬العنف‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحكيم‭ ‬محترف‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بموافقة‭ ‬الأكثرية‭ ‬العظمى‭ ‬للأندية‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬بالتغيير‮»‬‭.‬

ويُعدّ‭ ‬ماريناكيس‭ ‬من‭ ‬النافذين‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجموعة‭ ‬إعلامية‭ ‬ضخمة‭ ‬تتضمن‭ ‬أبرز‭ ‬يوميات‭ ‬البلاد،‭ ‬صحيفة‭ ‬تا‭ ‬نيا‭ ‬وقناة‭ ‬ميغا‭ ‬التلفزيونية‭.‬

وأعلن‭ ‬حكام‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اعتزامهم‭ ‬تنفيذ‭ ‬إضراب‭ ‬‮«‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬الأوضاع‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬الجسدية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬قُتل‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالونيكي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مشجعين‭ ‬مشاغبين‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭. ‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬قُتِلَ‭ ‬مشجعٌ‭ ‬طعناً‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬أثينا‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬وضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وبسبب‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬رفع‭ ‬العقوبة‭ ‬القصوى‭ ‬لجرائم‭ ‬عنف‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭.‬