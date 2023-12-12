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د. جاد الله يلتحق بركب الشهداء

12/12/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬استشهاد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الكابتن‭ ‬الدكتور‭ ‬وسام‭ ‬جاد‭ ‬الله‭.‬

وأعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬استشهاد‭ ‬رياضيين‭ ‬فلسطينيين‭
‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الصهويني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.
‬وأبلغت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بال‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬37‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ - ‬من‭ ‬إداريين‭ ‬ومدربين‭ ‬ورياضيين‭ - ‬كانوا‭ ‬جزءًا‭ ‬حيويًا‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الرياضيون‭ ‬كانوا‭ ‬يتمسكون‭ ‬بأحلامهم‭ ‬رغم‭ ‬الصعاب‭ ‬ويمثلون‭ ‬رمزًا‭ ‬للصمود‭ ‬والوحدة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التحديات‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬فقدناهم‭ ‬كانوا‭ ‬يشكلون‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأعمار‭ ‬والاختصاصات‭ ‬الرياضية‭. ‬كل‭ ‬اسم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬معه‭ ‬قصة‭ ‬فريدة‭ ‬بدأت‭ ‬بالطموح‭ ‬وانتهت‭ ‬بفقدانه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬القاسية‭.
‬وتظل‭ ‬الرياضة‭ ‬رمزًا‭ ‬للتضامن‭ ‬والصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الصعاب‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬والوحدة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬والظروف‭ ‬الصعبة‭.‬

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