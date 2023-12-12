د. جاد الله يلتحق بركب الشهداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة استشهاد مدرب منتخبنا للشباب بالكرة الطائرة الكابتن الدكتور وسام جاد الله.
وأعلنت مصادر فلسطينية في وقت سابق استشهاد رياضيين فلسطينيين
جراء العدوان الصهويني على قطاع غزة.
وأبلغت وكالة «بال سبورت» في وقت سابق عن خسائر فادحة في عالم الرياضة الفلسطيني، مشيرة إلى أن حرب إسرائيل على غزة أصبحت سببًا في استشهاد 37 رياضيًا من الفلسطينيين.
وقالت في تقرير لها إن «هؤلاء الأبطال - من إداريين ومدربين ورياضيين - كانوا جزءًا حيويًا من مجتمع الرياضة في غزة». وتابعت «هؤلاء الرياضيون كانوا يتمسكون بأحلامهم رغم الصعاب ويمثلون رمزًا للصمود والوحدة في وجه التحديات».
وأضافت أن الأبطال الذين فقدناهم كانوا يشكلون مجموعة متنوعة من الأعمار والاختصاصات الرياضية. كل اسم على هذه القائمة كان يحمل معه قصة فريدة بدأت بالطموح وانتهت بفقدانه في هذه الحرب القاسية.
وتظل الرياضة رمزًا للتضامن والصمود في وجه الصعاب في فلسطين، وتعبر عن الأمل والوحدة حتى في ظل العدوان والظروف الصعبة.
MENAFN12122023000055011008ID1107583550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.