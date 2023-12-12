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بايرن أكثر الأندية شعبية بألمانيا

12/12/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عاد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬للتفوق‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬أجرته‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬إل‭ ‬سي‭ ‬مانجمنت‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نورنبرج‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة،‭ ‬عاد‭ ‬بايرن‭ ‬للقمة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬دورتموند‭ ‬عليه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأخذ‭ ‬القائمون‭ ‬عن‭ ‬الاستطلاع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬18‭ ‬معيارا‭ ‬لتلك‭ ‬الدراسة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬معايير‭ ‬موضوعية‭ ‬كعدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬وروابط‭ ‬المشجعين،‭ ‬واستغلال‭ ‬سعة‭ ‬الملعب،‭ ‬وعوائد‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬المعايير‭ ‬الذاتية‭ ‬مثل‭ ‬الصورة‭ ‬والجاذبية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسح‭ ‬المجموعات‭ ‬المستهدفة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬لعبت‭ ‬أيضا‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الترتيب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬أخذ‭ ‬موضوعات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مثل‭ ‬الاستدامة‭ ‬والود‭ ‬العائلي‭ ‬والشعبية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬وصعد‭ ‬نادي‭ ‬فرايبورج‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬3‭ ‬مراكز‭. ‬وكان‭ ‬نادي‭ ‬كولون‭ ‬هو‭ ‬الخاسر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬ألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬ترتيبه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬الى‭ ‬الثامن‭.‬


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