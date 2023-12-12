بايرن أكثر الأندية شعبية بألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دوسلدورف (ألمانيا) - (د ب أ): عاد بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة، للتفوق مجددا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في استطلاع للرأي عن النادي الأكثر شعبية في المسابقة. وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة «إس إل سي مانجمنت»، التي تتخذ من مدينة نورنبرج مقرا لها، للمرة التاسعة، عاد بايرن للقمة من جديد، بعدما تفوق دورتموند عليه لأول مرة في الاستطلاع السابق الذي جرى العام الماضي. وأخذ القائمون عن الاستطلاع في الاعتبار 18 معيارا لتلك الدراسة، حيث كان من بينها معايير موضوعية كعدد الأعضاء وروابط المشجعين، واستغلال سعة الملعب، وعوائد الأندية من البث التلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم ذلك، فإن المعايير الذاتية مثل الصورة والجاذبية، والتي تم تحديدها من خلال مسح المجموعات المستهدفة ذات الصلة، لعبت أيضا دورا في تحديد الترتيب، كما تم أخذ موضوعات أخرى في الاعتبار مثل الاستدامة والود العائلي والشعبية في الدوري الألماني. وصعد نادي فرايبورج من المركز السادس في العام الماضي الى المركز الثالث. كما تقدم يونيون برلين 3 مراكز. وكان نادي كولون هو الخاسر الأكبر في هذه الدراسة، التي شملت حوالي 30 ألف شخص في جميع أنحاء ألمانيا، حيث تراجع ترتيبه من المركز الخامس الى الثامن.
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