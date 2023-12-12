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حسين الشحات: الأرقام الفردية لا تهمني.. فوز الأهلي الأهم

12/12/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - ‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬حسين‭ ‬الشحات،‭ ‬جناح‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬الشخصية‭ ‬لا‭ ‬تهمه‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬ناديه‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬المسابقة‭.‬

ويلعب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتستمر‭ ‬منافساته‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

ويمتلك‭ ‬الأهلي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬والأفريقية‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬للبطولة‭ ‬3‭ ‬مرات‭.‬

وقال‭ ‬الشحات‭ ‬إن‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬نادي‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬مشواره‭ ‬بها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬وأوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي،‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭.‬

أضاف‭ ‬الشحات‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الألكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه،‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬دائما‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬مشوار‭ ‬الفريق‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬دائما‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬للظهور‭ ‬بشكل‭ ‬قوي،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬يتابعها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ونتمنى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬دائمًا‭ ‬تحسب‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬خاصة‭ ‬أننا‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير،‭ ‬ونتمنى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالأرقام‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة،‭ ‬ولكن‭ ‬أسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

أشار‭ ‬الشحات‭ ‬‮«‬حققت‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬وكان‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬وكنت‭ ‬سعيدا‭ ‬بذلك،‭ ‬ومع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬حققت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬مرتين،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬أفضل‭ ‬والوصول‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يحالفنا‭ ‬التوفيق‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬‮«‬كوني‭ ‬هداف‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بالتأكيد‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليَّ‭ ‬ويحملني‭ ‬مسئولية‭ ‬كبيرة،‭ ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬أساعد‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬‮«‬الأهلي‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬وعظيم‭ ‬ولديه‭ ‬أحسن‭ ‬جمهور‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري،‭ ‬والجماهير‭ ‬دائما‭ ‬تدعمنا‭ ‬ونسعى‭ ‬لإسعادهم،‭ ‬والمشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬إنجاز‭ ‬يحسب‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ونتمنى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والأرقام‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بمونديال‭ ‬الأندية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬يمتلك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬خوضا‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬لقاء‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬أو‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬العين‭.‬

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