حسين الشحات: الأرقام الفردية لا تهمني.. فوز الأهلي الأهم

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - الرياض - (د ب أ): أكد حسين الشحات، جناح فريق الأهلي المصري لكرة القدم، أن الأرقام الشخصية لا تهمه خلال مشاركته مع الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن هدف ناديه هو تحقيق نتائج إيجابية المسابقة.
ويلعب الأهلي في مونديال الأندية، الذي انطلق امس الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية وتستمر منافساته حتى 22 ديسمبر الجاري، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا في يونيو الماضي، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية.
ويمتلك الأهلي الرقم القياسي كأكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل، علما بأنه حصل على الميدالية البرونزية للبطولة 3 مرات.
وقال الشحات إن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، تحدث مع اللاعبين عن أهمية المشاركة في البطولة، حيث يستهل نادي القرن في أفريقيا مشواره بها يوم الجمعة القادم بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تجرى مساء اليوم، بمدينة جدة السعودية.
أضاف الشحات في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي لناديه، اليوم أن جماهير الأهلي دائما لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت خلال مشوار الفريق.
وتابع «مارسيل كولر دائما يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية ويسعى لتحفيز اللاعبين للظهور بشكل قوي، خصوصا أن هذه البطولة يتابعها العديد من الجماهير في مختلف أنحاء العالم، ونتمنى تحقيق نتائج مشرفة بكل تأكيد».
وأوضح لاعب الأهلي «المشاركة في كأس العالم للأندية بصفة مستمرة وتحقيق أرقام قياسية دائمًا تحسب للنادي الأهلي، خاصة أننا نشارك في النسخة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز كبير، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة خلال النسخة الحالية من أجل جماهير الأهلي، وأنا سعيد بالأرقام الشخصية التي حققتها في تاريخ البطولة، ولكن أسعى لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة».
أشار الشحات «حققت مع نادي العين الإماراتي الميدالية الفضية، وكان إنجازا كبيرا بكل تأكيد وكنت سعيدا بذلك، ومع النادي الأهلي حققت الميدالية البرونزية مرتين، ونسعى لتحقيق إنجاز أفضل والوصول للمباراة النهائية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ذلك».
وكشف «كوني هداف الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة إليَّ ويحملني مسئولية كبيرة، والأهم أن أساعد زملائي في الفريق لتحقيق انتصارات جديدة خلال النسخة الحالية».
وشدد «الأهلي ناد كبير وعظيم ولديه أحسن جمهور في العالم من وجهة نظري، والجماهير دائما تدعمنا ونسعى لإسعادهم، والمشاركة للمرة الرابعة إنجاز يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات والأرقام والاستمرار في المشاركة بمونديال الأندية».
يذكر أن حسين الشحات يمتلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما شارك في 12 لقاء سواء مع الأهلي أو فريقه السابق العين.
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