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نهاية ((أجمل رحلة))

12/12/2023 7:23:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭: ‬اسدل‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬جورجو‭ ‬كييليني‭ ‬الستارة‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬عاماً،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬خسارته‭ ‬وفريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬غالاكسي‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كولومبوس‭ ‬كرو‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬قرار‭ ‬الاعتزال‭ ‬مفاجئاً،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لكييليني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدوري‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أل‭ ‬أس‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.‬

وكتب‭ ‬كييليني‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بصحبة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬أبرز‭ ‬محطات‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كُنتِ‭ (‬كرة‭ ‬القدم‭) ‬أجمل‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭. ‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بصحبتك،‭ ‬سافرت‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬فريد‭ ‬لا‭ ‬يُنسى‭. ‬لكن‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬الآن‭ ‬لبدء‭ ‬فصول‭ ‬جديدة‭ ‬ومواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬وكتابة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬صفحات‭ ‬مهمة‭ ‬ومثيرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

وبدأ‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬العمرية‭ ‬لليفورنو‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬عقده‭ ‬الاحترافي‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬روما‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬رحلة‭ ‬التألق‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬طيلة‭ ‬17‭ ‬موسماً‭ ‬بين‭ ‬2005‭ ‬و2022‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬تخلله‭ ‬اللعب‭ ‬لفيورنتينا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬موسم‭ ‬2004‭-‬2005‭.‬

وبصحبة‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬حين‭ ‬أُنزِل‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بسبب‭ ‬فضيحة‭ ‬التلاعب‭ ‬بالنتائج،‭ ‬توّج‭ ‬كييليني‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬وبالكأس‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬ووصل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2017‭.‬

انضم‭ ‬الى‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬غالاكسي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬يونيون‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬خاض‭ ‬كييليني‭ ‬117‭ ‬مباراة‭ ‬بألوان‭ ‬‮«‬أتزوري‮»‬‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬إنكلترا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ويمبلي”‭.‬


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