مدير المنتخبات الوطنية يستعد للرحيل عن الاتحاد الألماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يستعد‭ ‬جوتي‭ ‬تشاتزيالكسيو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬لترك‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬يشغله‭ ‬طيلة‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬قيادته‭ ‬قررت‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬رغبة‭ ‬تشاتزيالكسيو‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬مسار‭ ‬وظيفي‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تشاتزيالكسيو‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬محوريا‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬تشاتزيالكسيو‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وتولى‭ ‬مهام‭ ‬مختلفة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬الناشئين،‭ ‬وفاز‭ ‬بألقاب‭ ‬أوروبية‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬وتحت‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬وتحت‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬وعمل‭ ‬مديرا‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬ويقوم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حاليا‭ ‬بتغيير‭ ‬هياكله‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬منتخبي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬أندرياس‭ ‬ريتيج‭ ‬مديرا‭ ‬إداريا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورودي‭ ‬فولر‭ ‬مديرا‭ ‬رياضيا‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للرجال،‭ ‬فيما‭ ‬تولت‭ ‬نيا‭ ‬كونزر‭ ‬ذات‭ ‬المنصب‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭.‬

وقال‭ ‬تشاتزيالكسيو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬شرفا‭ ‬كبيرا‭ ‬لي‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬مشاركة‭ ‬خبرته‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬