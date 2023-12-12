مدير المنتخبات الوطنية يستعد للرحيل عن الاتحاد الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): يستعد جوتي تشاتزيالكسيو، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، لترك منصبه في الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي ظل يشغله طيلة عقدين من الزمن، بنهاية العام الجاري. وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن قيادته قررت «تحقيق رغبة تشاتزيالكسيو في اتباع مسار وظيفي جديد».
ووصف بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تشاتزيالكسيو بأنه «كان لاعبا محوريا ساهم في تشكيل الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال العقدين الماضيين».
وانضم تشاتزيالكسيو للاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2003 وتولى مهام مختلفة مع منتخبات الناشئين، وفاز بألقاب أوروبية مع منتخبات تحت 17 عاما وتحت 19 عاما وتحت 21 عاما، وعمل مديرا لجميع المنتخبات الوطنية منذ عام 2018. ويقوم الاتحاد الألماني لكرة القدم حاليا بتغيير هياكله بعد خروج منتخبي الرجال والسيدات من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم الأخيرة.
يذكر أنه تم تعيين أندرياس ريتيج مديرا إداريا للاتحاد الألماني لكرة القدم، ورودي فولر مديرا رياضيا لمنتخب ألمانيا للرجال، فيما تولت نيا كونزر ذات المنصب في منتخب السيدات.
وقال تشاتزيالكسيو: «لقد كان دائما شرفا كبيرا لي العمل في الاتحاد الألماني لكرة القدم»، مضيفًا أنه يريد مشاركة خبرته في مجالات كرة القدم الأخرى في المستقبل.
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