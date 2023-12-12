ساعة الحقيقة دقت أمام باريس سان جرمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دقّت‭ ‬ساعة‭ ‬الحقيقة‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬ملكيته‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭.‬

وحده‭ ‬دورتموند‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬صدارتها‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأتي‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ثانيا‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬وميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

الفوز‭ ‬وحده‭ ‬يضمن‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬مرافقة‭ ‬دورتموند‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يمنحه‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬ايضا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحاشي‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬

ولخّص‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الاسباني‭ ‬لويس‭ ‬انريكي‭ ‬وضعية‭ ‬فريقه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬اهمية‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭. ‬إذا‭ ‬فزنا‭ ‬سننهي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬خسرنا‭ ‬نستطيع‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭. ‬الامور‭ ‬معقدة‭ ‬جدا‭ ‬لكني‭ ‬آمل‭ ‬جعل‭ ‬الامور‭ ‬اكثر‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وسيتأهل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬إذا‭ ‬تعادل‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬نيوكاسل‭ ‬على‭ ‬ميلان،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬خسر‭ ‬بشرط‭ ‬انتهاء‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وميلان‭ ‬بالتعادل‭.‬

واستهل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬دورتموند‭ ‬بالذات‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬سقوطاً‭ ‬مدوياً‭ ‬امام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التالية‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬3-0‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬1-1‭.‬

وأدّى‭ ‬خروج‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬إلى‭ ‬اقالة‭ ‬المدربين‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭ ‬تباعاً،‭ ‬وقد‭ ‬يلقى‭ ‬انريكي‭ ‬المصير‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭.‬

ومنذ‭ ‬ان‭ ‬استحوذت‭ ‬شركة‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬ملكيته‭ ‬وضع‭ ‬مسؤولو‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬نصب‭ ‬اعينهم‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الأوروبي‭ ‬المرموق،‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬امثال‭ ‬السويدي‭ ‬زلاتان‭ ‬ابراهيموفيتش‭ ‬والارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬والفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬ومع‭ ‬ابرز‭ ‬المدربين‭ ‬امثال‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬انشيلوتي‭ ‬والالماني‭ ‬توماس‭ ‬توخل،‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭.‬

كما‭ ‬انه‭ ‬تعرّض‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لهزائم‭ ‬قاسية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الريمونتادا‭ ‬امام‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬والخسارة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬1-3‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬ذهابا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ثم‭ ‬خسارة‭ ‬النهائية‭ ‬امام‭ ‬بايرن‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬فالخروج‭ ‬امام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أكّد‭ ‬قطب‭ ‬دورتموند‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬لن‭ ‬يتهاون‭ ‬رغم‭ ‬ضمان‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نحسم‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬وتحاشي‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬جداً‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬





مصير‭ ‬مبابي

لم‭ ‬يعد‭ ‬خافياً‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬رغبة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬مبابي،‭ ‬لكن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬نجح‭ ‬اقله‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جوهرته‭ ‬بعد‭ ‬اختلافات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬وعدم‭ ‬تجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬لعقده‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬واستبعاده‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ثم‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تسوى‭ ‬الامور‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وضرب‭ ‬مبابي‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فسجل‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬خروج‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مبكراً‭ ‬سيجعل‭ ‬مبابي‭ ‬يبحث‭ ‬مستقبله‭ ‬جدياً‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬رغبته‭ ‬هي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المجد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الحالي‭.‬