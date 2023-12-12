Wednesday, 13 December 2023 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورتموند يتطلع إلى تصحيح مساره

12/12/2023 7:23:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دورتموند‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬نادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬لتصحيح‭ ‬مساره‭ ‬بعد‭ ‬الانتكاسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬وتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬الصعبة‭.‬

ولكن‭ ‬مدرب‭ ‬دورتموند‭ ‬إدين‭ ‬تيرزيتش‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬قد‭ ‬يفتقد‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬مارسيل‭ ‬سابتيزر‭ ‬والمدافع‭ ‬ماريوس‭ ‬وولف‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بجانب‭ ‬غياب‭ ‬القائد‭ ‬إيمري‭ ‬تشان‭ ‬للإيقاف‭.‬

وقال‭ ‬تيرزيتش‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬ماريوس‭ ‬وولف‭ ‬ومارسيل‭ ‬سابيتزر‮»‬‭.‬

وخسر‭ ‬دورتموند‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لايبزج‭ ‬2‭ /‬3‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬وولف‭ ‬وسابيتزر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وأكد‭ ‬تيرزيتش‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬اللاعبين‭ ‬لن‭ ‬يتحدد‭ ‬إلا‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

وتراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬دورتموند‭ ‬مؤخرا‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتراجع‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

وسيكون‭ ‬ثمن‭ ‬غياب‭ ‬وولف‭ ‬باهظا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدورتموند،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬الآخر‭ ‬توماس‭ ‬مونييه‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج،‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للفريق‭.‬

ولكن‭ ‬المدافع‭ ‬الآخر‭ ‬ماتس‭ ‬هوميلز‭ ‬سيتواجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لأن‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مشاركته‭ ‬الأوروبية‭.‬

ويتصدر‭ ‬دورتموند‭ ‬مجموعته‭ ‬الأوروبية‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬وقد‭ ‬ضمن‭ ‬بالفعل‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬لكنه‭ ‬سيحسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬حال‭ ‬تجنبه‭ ‬الهزيمة‭ ‬امام‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭.‬

وفاز‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دورتموند‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬غدا،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬يتفوق‭ ‬بنقطتين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬قبل‭ ‬مباراتهما‭ ‬معا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأوضح‭ ‬المدافع‭ ‬نيكو‭ ‬شلوتربيك‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬اليوم،‭ ‬إذا‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتصدر‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬


MENAFN12122023000055011008ID1107583544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث