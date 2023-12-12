دورتموند يتطلع إلى تصحيح مساره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دورتموند‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬نادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬لتصحيح‭ ‬مساره‭ ‬بعد‭ ‬الانتكاسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬وتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬الصعبة‭.‬

ولكن‭ ‬مدرب‭ ‬دورتموند‭ ‬إدين‭ ‬تيرزيتش‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬قد‭ ‬يفتقد‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬مارسيل‭ ‬سابتيزر‭ ‬والمدافع‭ ‬ماريوس‭ ‬وولف‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بجانب‭ ‬غياب‭ ‬القائد‭ ‬إيمري‭ ‬تشان‭ ‬للإيقاف‭.‬

وقال‭ ‬تيرزيتش‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬ماريوس‭ ‬وولف‭ ‬ومارسيل‭ ‬سابيتزر‮»‬‭.‬

وخسر‭ ‬دورتموند‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لايبزج‭ ‬2‭ /‬3‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬وولف‭ ‬وسابيتزر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وأكد‭ ‬تيرزيتش‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬اللاعبين‭ ‬لن‭ ‬يتحدد‭ ‬إلا‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

وتراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬دورتموند‭ ‬مؤخرا‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتراجع‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

وسيكون‭ ‬ثمن‭ ‬غياب‭ ‬وولف‭ ‬باهظا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدورتموند،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬الآخر‭ ‬توماس‭ ‬مونييه‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج،‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للفريق‭.‬

ولكن‭ ‬المدافع‭ ‬الآخر‭ ‬ماتس‭ ‬هوميلز‭ ‬سيتواجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لأن‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مشاركته‭ ‬الأوروبية‭.‬

ويتصدر‭ ‬دورتموند‭ ‬مجموعته‭ ‬الأوروبية‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬وقد‭ ‬ضمن‭ ‬بالفعل‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬لكنه‭ ‬سيحسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬حال‭ ‬تجنبه‭ ‬الهزيمة‭ ‬امام‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭.‬

وفاز‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دورتموند‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬غدا،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬يتفوق‭ ‬بنقطتين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬قبل‭ ‬مباراتهما‭ ‬معا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأوضح‭ ‬المدافع‭ ‬نيكو‭ ‬شلوتربيك‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬اليوم،‭ ‬إذا‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتصدر‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬



