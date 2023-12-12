دورتموند يتطلع إلى تصحيح مساره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دورتموند – (د ب أ): يتطلع نادي بوروسيا دورتموند لتصحيح مساره بعد الانتكاسة الأخيرة التي لحقت به في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، من خلال الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء وتصدر مجموعته الصعبة.
ولكن مدرب دورتموند إدين تيرزيتش أكد أن فريقه قد يفتقد جهود لاعب الوسط مارسيل سابتيزر والمدافع ماريوس وولف خلال المباراة بجانب غياب القائد إيمري تشان للإيقاف.
وقال تيرزيتش في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء «مازال هناك شكوك حول ماريوس وولف ومارسيل سابيتزر».
وخسر دورتموند أمام ضيفه لايبزج 2 /3 يوم السبت الماضي، في غياب وولف وسابيتزر بسبب الإصابة، وأكد تيرزيتش أن موقف اللاعبين لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من مواجهة سان جيرمان.
وتراجعت نتائج دورتموند مؤخرا حيث حقق فوزا وحيدا في آخر ست مباريات، ليتراجع بفارق 11 نقطة عن الصدارة.
وسيكون ثمن غياب وولف باهظا بالنسبة لدورتموند، وخاصة أن المدافع الآخر توماس مونييه الذي شارك أمام لايبزج، لم ينضم إلى القائمة الأوروبية للفريق.
ولكن المدافع الآخر ماتس هوميلز سيتواجد مع الفريق لأن البطاقة الحمراء التي تلقاها في البوندسليجا لن تؤثر على مشاركته الأوروبية.
ويتصدر دورتموند مجموعته الأوروبية بفارق ثلاث نقاط عن سان جيرمان، وقد ضمن بالفعل التأهل لدور الـ16 من البطولة القارية، لكنه سيحسم صدارة المجموعة حال تجنبه الهزيمة امام حامل لقب الدوري الفرنسي.
وفاز سان جيرمان على ضيفه دورتموند بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، لكنه يحتاج للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الإياب غدا، خاصة وأنه يتفوق بنقطتين فقط على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، قبل مباراتهما معا اليوم الأربعاء.
وأوضح المدافع نيكو شلوتربيك «نريد أن نقدم مباراة جيدة للغاية أمام سان جيرمان اليوم، إذا فعلنا ذلك، سيكون لدينا فرصة جيدة للفوز بالمباراة، نريد أن نتصدر المجموعة».
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