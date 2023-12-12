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الصيادون والمزارعون استخدموا الفخار قديماً

12/12/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد بحث جديد، نُشرت نتائجه في مجلة «نيتشر هيومان بيهافيور»، وأجراه باحثون في جامعة نيكولاوس كوبرنيكوس في تورون البولندية، أن الصيادين استخدموا الفخار منذ القدم أيضاً، وليس فقط المزارعون.

وبحسب الدراسة؛ فإن الفخار وصل تحديداً إلى منطقة بحر البلطيق مع المزارعين القادمين من الشرق الأوسط نحو 5500 ـ 5400 قبل الميلاد، بينما استخدمه الصيادون في الشرق الأقصى قبل ذلك بكثير.

لكن الدراسة تشير إلى اختلاف نوع وشكل الفخار بين المزارعين والصيادين؛ حيث استخدم المزارعون فخاراً متنوعاً خاصاً بالطهي وتقديم الطعام وتخزينه، بينما استخدم الصيادون فخاراً بسيطاً للطهي ومعالجة الطعام، كما اقتبس الصيادون تقنيات صناعة الفخار من المزارعين.

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