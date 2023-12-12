الصيادون والمزارعون استخدموا الفخار قديماً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد بحث جديد، نُشرت نتائجه في مجلة «نيتشر هيومان بيهافيور»، وأجراه باحثون في جامعة نيكولاوس كوبرنيكوس في تورون البولندية، أن الصيادين استخدموا الفخار منذ القدم أيضاً، وليس فقط المزارعون.
وبحسب الدراسة؛ فإن الفخار وصل تحديداً إلى منطقة بحر البلطيق مع المزارعين القادمين من الشرق الأوسط نحو 5500 ـ 5400 قبل الميلاد، بينما استخدمه الصيادون في الشرق الأقصى قبل ذلك بكثير.
لكن الدراسة تشير إلى اختلاف نوع وشكل الفخار بين المزارعين والصيادين؛ حيث استخدم المزارعون فخاراً متنوعاً خاصاً بالطهي وتقديم الطعام وتخزينه، بينما استخدم الصيادون فخاراً بسيطاً للطهي ومعالجة الطعام، كما اقتبس الصيادون تقنيات صناعة الفخار من المزارعين.
MENAFN12122023000151011027ID1107583543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.