استدارة بايدن ... غزة تنتصر

(MENAFN
- Amman Net) تصريحات بايدن لا تكشف موقفًا جديدًا من نتنياهو وحكومته.
فالإدارة الأمريكية منذ البداية ترى في هذه الحكومة حكومة "متطرفة" وعامل اضطراب للمنطقة، في الوقت الذي كانت تسعى فيه هذه الإدارة لإبقاء الهدوء لانشغالها في حرب أوكرانيا أولًا ولتسهيل تمرير "مشاريع السلام" في مواجهة التمدد الصيني ثانيًا.
الجديد في هذه التصريحات هو ما ذكره حول "بدء فقدان حكومة نتنياهو الدعم العالمي بسبب قصفها العشوائي".
هذه التصريحات غير المسبوقة والتي تشكل استدارة في الموقف الأمريكي، يبدو أنها أتت بعد قراءة لواقع ما يدور في غزة والوصول الى استنتاجات مؤكدة بإخفاق هذا الكيان في تحقيق الأهداف التي وضعها ضمن المدة الزمنية التي وضعها الأمريكان لها.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اتصالات أمريكية مع كل من قطر ومصر للعودة الى طاولة المفاوضات، بما يتناقض مع كافة تصريحات حكومة البيبي التي كانت تصر دائمًا على عدم العودة الى البحث في هذنة او وقفزاطلاقزنار الا بعد القضاء على المقاو/مة.
غزة انتصرت وتنتصر وستنتصر حتمًا وأكيدًا رغم الوجع وحجم التضحيات.
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