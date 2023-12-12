استدارة بايدن ... غزة تنتصر

MENAFN - Amman Net) تصريحات بايدن لا تكشف موقفًا جديدًا من نتنياهو وحكومته.

فالإدارة الأمريكية منذ البداية ترى في هذه الحكومة حكومة "متطرفة" وعامل اضطراب للمنطقة، في الوقت الذي كانت تسعى فيه هذه الإدارة لإبقاء الهدوء لانشغالها في حرب أوكرانيا أولًا ولتسهيل تمرير "مشاريع السلام" في مواجهة التمدد الصيني ثانيًا.

الجديد في هذه التصريحات هو ما ذكره حول "بدء فقدان حكومة نتنياهو الدعم العالمي بسبب قصفها العشوائي".

هذه التصريحات غير المسبوقة والتي تشكل استدارة في الموقف الأمريكي، يبدو أنها أتت بعد قراءة لواقع ما يدور في غزة والوصول الى استنتاجات مؤكدة بإخفاق هذا الكيان في تحقيق الأهداف التي وضعها ضمن المدة الزمنية التي وضعها الأمريكان لها.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اتصالات أمريكية مع كل من قطر ومصر للعودة الى طاولة المفاوضات، بما يتناقض مع كافة تصريحات حكومة البيبي التي كانت تصر دائمًا على عدم العودة الى البحث في هذنة او وقفزاطلاقزنار الا بعد القضاء على المقاو/مة.

غزة انتصرت وتنتصر وستنتصر حتمًا وأكيدًا رغم الوجع وحجم التضحيات.