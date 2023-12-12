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صحيفة أمريكية: الاحتلال بدأ بضخ ماء البحر في أنفاق غزة

12/12/2023 7:17:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بضخ مياه البحر إلى مجمع الإنفاق الضخم التابع لحركة حماس في غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على عمليات الجيش كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تدعم عمليات حماس، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".


وقالت الصحيفة، إن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها "إسرائيل" لمحاولة تطهير الأنفاق وتدميرها.


ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزير الأمن الإسرائيلي، أن "عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها".


وذكر المسؤولون أن "غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من الممكن أن يستغرق أسابيع".


والأسبوع الماضي، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن "إسرائيل" أكملت تركيب ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد حوالي ميل من شمال مخيم الشاطئ للاجئين، من أجل نقل مئات آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة، وهو ما يعني أنها يمكن أن تغمر شبكة أنفاق بطول 300 ميل في غضون أسابيع.


ولفتت إلى أن الهدف هو محاولة دفع مقاتلي المقاومة، للخروج من الأنفاق، أو جعلها غير صالحة للعمل، عبر إغراقها بمياه البحر.

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