ارتفاع عدد جنود وضباط الاحتلال الجرحى في غزة إلى 600

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده وضباطه الجرحى إلى 600 منذ بدء الحرب البرية بقطاع غزة في 27 في أكتوبر الماضي.
وأوضح الجيش أن 135 من الجرحى حالتهم خطيرة و227 متوسطة و238 حالتهم طفيفة.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 1683، بينهم 263 في حالة خطيرة و465 متوسطة و 955 في حالة طفيفة.
وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قُتلوا منذ بدء العملية البرية.
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