ارتفاع عدد جنود وضباط الاحتلال الجرحى في غزة إلى 600

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده وضباطه الجرحى إلى 600 منذ بدء الحرب البرية بقطاع غزة في 27 في أكتوبر الماضي.



وأوضح الجيش أن 135 من الجرحى حالتهم خطيرة و227 متوسطة و238 حالتهم طفيفة.



وبذلك، يرتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 1683، بينهم 263 في حالة خطيرة و465 متوسطة و 955 في حالة طفيفة.



وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قُتلوا منذ بدء العملية البرية.