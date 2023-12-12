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الصفدي: عدوان الاحتلال على غزة يعكس انتقامية ووحشية فجة

12/12/2023 7:17:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدريد.


وأكد الوزيران ضرورة وقف النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى القطاع.


وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وما يسببه من قتل ودمار.


وقال الصفدي، إن هذا العدوان يعكس انتقامية ووحشية فجة، ويترجم السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تنكر إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة.


وثمن الصفدي، موقف إسبانيا الواضح في المطالبة بوقف النار والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في العيش بأمن وسلام في دولته المستقلة ذات السيادة وعلى أساس حل الدولتين.


واتفق الوزيران على استمرار العمل المشترك لوقف الكارثة، ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.

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