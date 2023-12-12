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أوامر ملكية واسعة في السعودية

12/12/2023 7:17:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
وجاء في الأوامر تعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة ((دارة الملك عبد العزيز))، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل مجلس إدارة الدارة وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة، كذلك إعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز خلفاً له بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز خلفاً له بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبد الرحمن محافظ حفر الباطن من منصبه، وتعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن تركي بن فرحان خلفاً له بالمرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر أيضاً تعيين الدكتور هشام الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وخالد حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس خليل بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة، ومساعد الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبد الله جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد الله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وزهير الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر على النظام الأساسي للحكم، ونظام المناطق، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة اعتماد أوامره وتنفيذها.
كما صدر أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

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