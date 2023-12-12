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بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة

12/12/2023 7:17:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن :" لو لم تكن هناك "إسرائيل" لكان علينا أن نخترع واحدة، علينا أن نوحد الإسرائيليين بطريقة تقود إلى اختيارهم حل الدولتين.


ودعا بايدن حكومة الاحتلال إلى عدم ارتكاب الأخطاء، قائلا:" ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان".


وأضاف، أنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم، لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي.


وبيّن بايدن أنه لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل، وعلىه القيام بتحركات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها.

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