بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن :" لو لم تكن هناك "إسرائيل" لكان علينا أن نخترع واحدة، علينا أن نوحد الإسرائيليين بطريقة تقود إلى اختيارهم حل الدولتين.
ودعا بايدن حكومة الاحتلال إلى عدم ارتكاب الأخطاء، قائلا:" ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان".
وأضاف، أنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم، لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي.
وبيّن بايدن أنه لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل، وعلىه القيام بتحركات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها.
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