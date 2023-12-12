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الأمم المتحدة: الحرب على غزة دمرت نحو خُمس مباني القطاع

12/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع تضررت كليا أو جزئيا.
واستندت التقديرات إلى صور بتاريخ 26 تشرين الثاني الماضي لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.


ومثل هذه التقديرات ربما تقلل حجم الدمار الفعلي، لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.


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